El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, informó que dicho organismo implementará un aplicativo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan acreditarse y obtengan un código QR que podrá ser validado el día del sufragio.

Señaló que la acreditación ya se realiza a través del sistema Declara+, pero que el propósito del nuevo aplicativo es hacer el proceso más sencillo, ya que solo cargando el DNI del personero se generará automáticamente la credencial, que no solo será física sino que también se podrá verificar desde el celular.

El titular del JNE agregó que ello va a facilitar el proceso de acreditación en muchos rincones del país en donde hay el uso de teléfonos digitales, ya que el código QR permitirá que los fiscalizadores del JNE puedan validar esa acreditación en línea.

Señaló que también, a través de otro aplicativo que usan los fiscalizadores, los personeros podrán acreditarse el día de la votación en caso se presenten con la credencial firmada por la misma organización política ante los miembros de mesa.

“Son herramientas que ya vamos a ponerlas a disposición inmediatamente y también vamos a compartir con la ONPE un instructivo para que este domingo, que es la capacitación a los miembros de mesa, también tengan conocimiento ellos de las nuevas herramientas que se van a poder utilizar en esta jornada de la segunda vuelta”, indicó Burneo al canal digital del JNE.

Precisó también que esta nueva herramienta permitirá que, ante la eventualidad de que un personero no llegue a presentarse en su respectiva mesa, otro de los personeros de su partido acreditados en otra de las mesas pueda cubrir dicha ausencia.

“Sí, este aplicativo le va a permitir ampliar en tiempo real a las mismas organizaciones políticas para que, ante la eventualidad que quieran acreditar un miembro de un personero en otras mesas, lo puedan hacer a través del mismo aplicativo. Esto es una herramienta muy potente, muy amigable además”, aseveró.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que este organismo electoral brindará una serie de facilidades para que las organizaciones políticas, que participan en la #SegundaVuelta del 7 de junio, puedan acreditar a sus personeros a través del sistema Declara+. pic.twitter.com/63qPV09YIs — JNE Perú (@JNE_Peru) May 29, 2026

Grabación del escrutinio

Con respecto a la grabación del proceso de escrutinio por parte de los personeros, el presidente del JNE señaló que es importante el que se pueda facilitar a los personeros acreditar incidencias mediante dicha herramienta, pero a la vez también se ha conversado sobre las garantías en cuanto a la protección de los datos de los miembros de mesa presentes.

Precisó que se ha hablado también de las particularidades que esta posibilidad representa, sobre todo en el extranjero, donde hay otro tipo de ordenamiento en la materia. En ese sentido, recordó que la máxima autoridad para definir si se aplica o no la medida son el presidente y los miembros de mesa.

“Ellos (los miembros de mesa) son los que podrían permitir o restringir estas grabaciones, inclusive utilizar la fuerza pública. Eventualmente esperemos que no se llegue a esos extremos, pero es una herramienta muy útil que va a poder ser utilizada en la medida que esté en el marco del debido respeto y las garantías respectivas y también que sea aceptado por, en este caso, la autoridad en mesa, que son los miembros de mesa”, apuntó Roberto Burneo.

Señaló también que el JNE desplegará fiscalizadores el día de los comicios, quienes podrán grabar las incidencias a través de las herramientas que tendrán a su disposición.