El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invoca al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias con la finalidad de asegurar el normal despliegue del material electoral que se utilizará en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio.

Mediante un comunicado difundido en sus canales informativos, el organismo electoral señala que dichas medidas resultan fundamentales “para garantizar el derecho al voto de millones de peruanos durante esta nueva jornada electoral”.

“Frente a las movilizaciones y medidas de protestas anunciadas en diversas regiones del país, el Jurado Nacional de Elecciones invoca al Poder Ejecutivo (...) a adoptar las medidas necesarias para asegurar el normal desarrollo de las acciones vinculadas al despliegue del material electoral con miras a la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio”, afirma el documento.

#ComunicadoJNE | JNE exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas preventivas ante movilizaciones anunciadas con el fin de asegurar el normal desarrollo de la #SegundaVuelta #EG2026🗳️ pic.twitter.com/CUdN3XWMrj — JNE Perú (@JNE_Peru) May 29, 2026

Asimismo, precisa que dichas medidas deben ser adoptadas por intermedio de la Presidencial del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y otras autoridades competentes.

“En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a una sesión de la Comisión Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Electorales, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de esta etapa del proceso electoral”, indica el JNE.

Del mismo modo, recuerda que los comicios en curso requieren del compromiso y responsabilidad de todos los sectores para asegurar que la ciudadanía acuda a sufragar con tranquilidad y seguridad.

Despliegue de material ya inició

El miércoles 27 de mayo inició del despliegue del material electoral hacia las zonas más alejadas del país, principalmente de la Amazonía peruana, mediante rutas aéreas y terrestres.

Los contenedores fueron preparados para trasladar ánforas, cédulas de votación, actas electorales y demás documentos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 7 de junio.