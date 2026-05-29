Material electoral será transportado por empresa AFE. (Foto: Mario Zapata / GEC.)
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invoca al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias con la finalidad de asegurar el normal despliegue del material electoral que se utilizará en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio.

Mediante un comunicado difundido en sus canales informativos, el organismo electoral señala que

“Frente a las movilizaciones y medidas de protestas anunciadas en diversas regiones del país, el Jurado Nacional de Elecciones invoca al Poder Ejecutivo (...) a adoptar las medidas necesarias para asegurar el normal desarrollo de las acciones vinculadas al despliegue del material electoral con miras a la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio”, afirma el documento.

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Asimismo, precisa que dichas medidas deben ser adoptadas por intermedio de la Presidencial del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y otras autoridades competentes.

“En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a una sesión de la Comisión Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Electorales, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de esta etapa del proceso electoral”, indica el JNE.

Del mismo modo, recuerda que los comicios en curso

Despliegue de material ya inició

El miércoles 27 de mayo inició del despliegue del material electoral hacia las zonas más alejadas del país, principalmente de la Amazonía peruana, mediante rutas aéreas y terrestres.

Los contenedores fueron preparados para trasladar ánforas, cédulas de votación, actas electorales y demás documentos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 7 de junio.

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