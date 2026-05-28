Multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: Difusión)
Multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre los montos de las multas que se aplicarán a los ciudadanos que no acudan a votar u omiten ser miembros de mesa en las elecciones que se realizarán en el presente año.

Según el máximo organismo electoral existen tres tipos de multas para los que no asistan a sufragar,

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El JNE dio a conocer que en los distritos considerados de “pobreza extrema” el monto de la multa es el equivalente al 0.5% de la UIT, es decir S/ 27.

Mientras tanto en los distritos catalogados como de “pobreza no extrema”, la penalidad por no acudir a sufragar asciende al 1% de la UIT, que equivale a S/ 55.

De otro lado, en aquellas jurisdicciones consideradas como “no pobres” es el equivalente al 2% de la UIT, lo que representa S/ 110.

Multa
Pobreza extremaS/ 27
Pobreza no extremaS/ 55
No pobresS/ 110
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Votaciones. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)
Votaciones. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)

Multa por omisión a ser miembro de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones también informó sobre el monto de la multa que se impondrá a los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembros de mesa de sufragio.

En este caso la penalidad asciende al 5% de la UIT del presente año, es decir S/ 275.00.

Como se recuerda, el domingo 12 de abril se realizaron las elecciones generales para elegir al presidente de la república, a dos vicepresidentes, a 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, así como a cinco integrantes del Parlamento Andino.

Y luego que l

Mientras tanto, el domingo 4 de octubre se realizarán los comicios para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de todo el país.

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