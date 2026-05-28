Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habrían presionado a la oficina encargada de imprimir dinero en el país para avanzar en la creación de un nuevo billete de US$250 con la imagen del presidente Donald Trump, según reveló The Washington Post.

De acuerdo con el medio estadounidense, el tesorero de EE.UU., Brandon Beach, y su principal asesor, Mike Brown, solicitaron en reiteradas ocasiones al personal de la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro que prepare prototipos del nuevo billete. La información fue atribuida a al menos cuatro fuentes consultadas por el diario.

Trabajadores de la entidad señalaron al medio que la iniciativa generó inquietud debido a que la legislación federal establece que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en los billetes estadounidenses.

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Desde 1866, cuando se prohibió incluir la imagen de un funcionario del Tesoro en una moneda de cinco centavos, ninguna persona viva ha figurado en el dinero de circulación de Estados Unidos.

El año pasado, legisladores republicanos presentaron un proyecto para que Trump aparezca en un billete de US$250 con motivo del 250 aniversario de la independencia del país. Sin embargo, la propuesta no prosperó en el Congreso.

Funcionarios del Tesoro de EE.UU. habrían promovido prototipos de un billete de US$250 con la imagen de Donald Trump. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL.

Bessent remite decisión al Congreso

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se refirió este jueves al tema durante una comparecencia en la Casa Blanca y señaló que cualquier decisión dependerá del Congreso.

“Todo está en manos del Congreso, todo se decide en el Capitolio”, afirmó.

Bessent recordó además que el Departamento del Tesoro tiene como mandato que ninguna persona viva aparezca en la moneda estadounidense y que los billetes incluyan la frase “In God We Trust” (“En Dios confiamos”).

No obstante, indicó que la entidad suele prepararse ante posibles cambios legislativos y, por ello, se realizaron “los preparativos necesarios” en caso de que la propuesta sea aprobada, aunque subrayó que actuarán “estrictamente conforme a la ley”.

El Departamento del Tesoro también anunció que, hacia finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma de Trump, lo que convertiría al mandatario en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica figura en la moneda del país.

Asimismo, el Departamento de Estado trabaja en nuevos diseños de pasaportes por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Según reportó Fox News en abril, una edición limitada incluiría la imagen de Trump junto a la Declaración de Independencia, la bandera de EE.UU. y su firma en color dorado.

Con información de EFE.