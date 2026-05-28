El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
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Financial Times
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Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Donald Trump calificó la maniobra de genial”. En la práctica, la guerra de Vladimir Putin había sido el error más costoso de una gran potencia durante nuestra era, hasta que Trump lanzó la Operación Furia Épica hace tres meses.

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