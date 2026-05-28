La minera canadiense Xali Gold informó que culminó los estudios ambientales y sociales necesarios para continuar avanzando con el proyecto aurífero Pico Machay, ubicado en Huancavelica. Con este paso, la compañía se prepara para solicitar el permiso que le permitirá iniciar nuevas perforaciones en la zona.

Los trabajos fueron realizados por la consultora peruana GEADES, encargada de desarrollar estudios relacionados con la calidad del agua, aire, suelo y sonido, además del análisis de flora, fauna y aspectos sociales. Toda esta información formará parte de la solicitud que será presentada ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La empresa prevé presentar la documentación ambiental a finales de junio ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM). La aprobación de este permiso será clave para que la compañía pueda ejecutar una nueva etapa de exploración en Pico Machay.

Las nuevas perforaciones serán una de las próximas etapas clave del proyecto. (Foto referencial: Andina)

Nuevas perforaciones en proyecto Pico Machay

Uno de los puntos más importantes del proyecto es justamente el inicio de nuevas perforaciones, ya que estas permitirán obtener información más actualizada sobre la cantidad y calidad del oro presente en el yacimiento. Según la empresa, los nuevos trabajos también ayudarán a identificar zonas con mayor concentración mineral y a definir con mayor precisión el potencial económico del proyecto.

Xali Gold explicó que las futuras perforaciones servirán además para actualizar estudios históricos realizados años atrás y avanzar hacia un estudio económico preliminar. La compañía considera que este proceso es fundamental para reducir riesgos y acercar a Pico Machay a una posible etapa de desarrollo minero en el corto plazo.

El proyecto está ubicado en una zona minera histórica de la Cordillera Occidental de los Andes peruanos, dentro del cinturón de oro y plata del sur del país. De acuerdo con la empresa, el área cuenta con infraestructura existente y condiciones favorables para el desarrollo de actividades mineras.

La minera mantiene conversaciones con comunidades locales para acuerdos de acceso y beneficios compartidos. (Foto referencial: Andina)

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Avances en estudios

La compañía también destacó el trabajo que viene realizando con las comunidades cercanas al proyecto. A través de su equipo local, Xali Gold mantiene conversaciones para alcanzar acuerdos de acceso a terrenos y promover beneficios compartidos con la población, mientras continúan las actividades de exploración.

Además de los avances ambientales, la minera continúa desarrollando programas de muestreo en superficie y zonas subterráneas, junto con evaluaciones técnicas y estudios metalúrgicos. Xali Gold sostiene que Pico Machay posee un importante potencial de crecimiento debido a la existencia de recursos históricos y áreas que todavía no han sido exploradas.

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