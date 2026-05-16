En ese contexto, el Tribunal Constitucional (TC) analizó si para este tipo de personal también se puede reconocer una relación directa entre estar asociado a la actividad minera y una eventual enfermedad, con el fin de obtener una pensión de invalidez por enfermedad profesional.

TC revisa situación de trabajadores mineros. (Imagen: Andina)

¿Qué revisó el Tribunal Constitucional?

El caso llegó al TC luego de que un extrabajador de un campamento minero demandara a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para obtener una pensión de invalidez por enfermedad profesional.

El demandante trabajó entre 1964 y 1972 como chofer de segunda en labores de apoyo dentro de una operación minera y alegó padecer neumoconiosis y otras enfermedades respiratorias producto de su exposición prolongada a ambientes mineros y metalúrgicos.

Sin embargo, tanto la ONP como las instancias judiciales previas rechazaron el pedido al considerar que no se había acreditado suficientemente el nexo entre la enfermedad y las labores realizadas.

Al analizar el caso, el TC recordó que anteriormente la presunción del nexo causal para enfermedades como la neumoconiosis se aplicaba principalmente a trabajadores que realizaban labores extractivas dentro de mina o en tajo abierto.

No obstante, aplicó un precedente más reciente que amplía este criterio e incluye también a trabajadores de apoyo vinculados a la actividad minera o metalúrgica, como choferes u operadores, siempre que hayan estado expuestos durante largos periodos a este entorno laboral.

Con ello, para el colegiado, las labores desarrolladas por el demandante sí guardaban relación directa con la actividad extractiva.

Al final, el TC declaró fundada en parte la demanda y ordenó que la ONP otorgue una pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional desde febrero de 2013, además del pago de devengados, intereses legales y costos procesales.

Asimismo, precisó que la falta de contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por parte del empleador no impide que el trabajador acceda a la cobertura pensionaria. Sin embargo, rechazó el pedido de gratificaciones y reajuste automático de la pensión.

Cómo se determina el nexo causal en enfermedades profesionales

César Puntriano, socio del estudio Muñiz, explicó que para acceder a una pensión de invalidez por enfermedad profesional no basta con acreditar que el trabajador padece una enfermedad respiratoria, sino que debe demostrarse objetivamente el vínculo entre dicha dolencia y las labores realizadas.

En su opinión, el principal debate en esta sentencia está en cómo el TC aplica la presunción del nexo causal al considerar que determinadas labores de apoyo dentro de operaciones mineras también pueden generar exposición suficiente para desarrollar neumoconiosis.

En la misma línea, Eddy Ramírez, socio de Vargas Pareja Abogados & Consultores, sostuvo que el nexo causal busca determinar si la enfermedad fue consecuencia directa de la actividad laboral desarrollada durante años.

Precisó que enfermedades como la neumoconiosis suelen desarrollarse progresivamente debido a exposiciones prolongadas a agentes contaminantes propios de la minería, motivo por el cual el TC ya había reconocido anteriormente presunciones de causalidad para este tipo de casos.

César Puntriano, socio del estudio Muñiz, explicó que para acceder a una pensión de invalidez por enfermedad profesional no basta con acreditar que el trabajador padece una enfermedad respiratoria, sino que debe demostrarse objetivamente el vínculo entre dicha dolencia y las labores realizadas. (Foto: Andina)

Debate sobre las labores de apoyo

Puntriano consideró que el TC estaría realizando una interpretación demasiado amplia del concepto de “labores de apoyo”, pues —a su criterio— deja de analizar concretamente si el trabajador realmente estuvo expuesto al riesgo de contraer la enfermedad y aplica directamente la presunción por el solo hecho de considerar la labor como complementaria a la actividad extractiva.

El abogado advirtió que este razonamiento podría abrir la puerta para que otros trabajadores indirectamente vinculados a operaciones mineras también reclamen pensiones por enfermedades profesionales.

Incluso mencionó que podrían presentarse casos relacionados con personal de comedor, cocina u otros servicios complementarios dentro de campamentos mineros.

Por su parte, Ramírez consideró que en este tipo de casos también debe evaluarse el contexto específico donde se desarrolló la actividad.

En el caso analizado, destacó que el trabajador laboró durante varios años en una zona históricamente impactada, lo que, a su juicio, refuerza la posibilidad de vincular la enfermedad con el entorno laboral.

¿Hasta dónde puede extenderse la presunción?

Para Puntriano, el riesgo de este criterio es que la presunción del nexo causal termine reemplazando el análisis probatorio individual que normalmente debería existir en estos procesos.

Recordó que tanto la primera como la segunda instancia judicial habían rechazado inicialmente la demanda precisamente porque consideraron que no se había acreditado el vínculo entre la enfermedad y las labores desempeñadas.

Ramírez coincidió en que la sentencia podría ser utilizada como referencia en futuros procesos relacionados con trabajadores indirectamente expuestos a actividades mineras.

No obstante, señaló que seguirán siendo relevantes factores como el tipo de enfermedad diagnosticada, los años de exposición, el nivel de contacto con el entorno de riesgo y las funciones específicas realizadas por el trabajador.

Impacto para empresas y cobertura del SCTR

Ambos especialistas coincidieron en que el fallo podría generar nuevos reclamos vinculados al SCTR.

Puntriano recordó que la propia sentencia establece que la ONP puede posteriormente repetir contra el empleador si este incumplió con contratar el seguro obligatorio.

Ramírez añadió que la normativa del SCTR no solo alcanza a trabajadores directamente vinculados a actividades de alto riesgo, sino también a aquellos que, por las funciones que desarrollan dentro de una unidad minera, mantienen cierto grado de exposición.

Por ello, consideró que las empresas deberán reforzar sus políticas de prevención y seguridad para trabajadores de soporte o actividades complementarias dentro de operaciones mineras.