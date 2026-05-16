TC redefine alcance de enfermedades profesionales en minería y genera debate legal. Foto: GEC.
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Gerardo Rosales Diaz
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En el rubro minero, las pensiones por enfermedades profesionales suelen estar vinculadas a trabajadores que realizan labores directas dentro de mina. Sin embargo, también existen trabajadores de apoyo que podrían exponerse indirectamente durante años a polvo y agentes contaminantes propios de la actividad extractiva.

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