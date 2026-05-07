Sunafil refuerza modelo preventivo y alista fiscalización en sectores con mayor incumplimiento. (Foto: Andina)
Sunafil refuerza modelo preventivo y alista fiscalización en sectores con mayor incumplimiento. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La fiscalización laboral en el Perú atraviesa un proceso de cambio. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) asegura que impulsa un enfoque más preventivo, con el objetivo de reducir incumplimientos sin recurrir, en primera instancia, a sanciones.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso evalúa modificar ley de cuota de empleo de personas con discapacidad, ¿qué cambiaría?
¿Tiene una oferta para trabajar en el extranjero? lo que debe revisar para evitar estafas
Congreso da luz verde a proyecto para garantizar el descanso sentado de los trabajadores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.