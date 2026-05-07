En ese contexto, temas como la formalización, el pago de remuneraciones, la seguridad y salud en el trabajo, así como los nuevos modelos laborales vinculados a influencers y productoras de streaming, han cobrado mayor relevancia dentro de su agenda.

En entrevista con Gestión, el superintendente de la Sunafil, Edgar Vallejos Florián, detalla los avances de la entidad en lo que va del 2026, los principales incumplimientos detectados y los sectores donde se concentrarán las intervenciones en lo que resta del año.

Edgar Alfonso Vallejos Florian, Superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral | Foto: Sunafil

¿Cuál es el balance de la Sunafil en lo que va del 2026?

Hemos priorizado la prevención como eje de la gestión. A abril logramos que las empresas restituyan más de S/ 24 millones en remuneraciones y beneficios sociales adeudados a trabajadores.

Esto se dio a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento, que permite a las empresas subsanar incumplimientos tras una denuncia. Esto facilita el pago de derechos sin llegar a una sanción.

¿Cuántos trabajadores se han formalizado este año?

Más de 42,000 trabajadores ingresaron a planilla electrónica en el 2026. La mayoría fue formalizada mediante acciones preventivas y no por inspecciones.

¿La fiscalización pierde protagonismo?

No, sigue siendo una herramienta clave de control. Sin embargo, ahora se utiliza como última instancia cuando el empleador no corrige sus incumplimientos.

¿Cuál es hoy la infracción más frecuente?

La obstrucción a la labor inspectiva, que ocurre cuando las empresas no colaboran con el inspector. Incluye falta de información, retrasos o impedimentos de ingreso.

Pero, también incumplimientos en remuneraciones y beneficios sociales siguen siendo recurrentes. También destacan las faltas en seguridad y salud en el trabajo, como el manual de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC).

¿Hay infracciones vinculadas al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)?

Se han registrado más de 580 infracciones en lo que va del año. Estas incluyen incumplimientos en el depósito y en obligaciones vinculadas a la liquidación.

Sunafil cambia el enfoque: menos multas y más prevención, pero con foco en sectores críticos | Foto: Sunafil

¿Dónde pondrá la mira Sunafil en lo que resta del año?

Tenemos varias prioridades, pero principalmente estamos abordando el tema de la formalización y seguridad y salud en el trabajo en agroindustria, minería, construcción civil y comercio. En estos rubros se intensificarán acciones preventivas, sin descartar fiscalizaciones cuando no haya corrección.

¿También están mirando nuevos rubros?

Sí, como centros de belleza, clínicas, boticas y otros servicios. Se trata de actividades con crecimiento y potenciales brechas de formalización.

¿Qué rol juega la tecnología?

Estamos incorporando inteligencia artificial para optimizar la gestión de denuncias. Además, fortalecemos aplicativos para mejorar la interacción con los trabajadores.

¿Cómo están abordando la tercerización laboral?

Venimos desarrollando actuaciones inspectivas en materia de tercerización. La discusión reciente se ha centrado [en la tercerización] en el “núcleo del negocio”, pero eso no limita nuestra intervención en otros supuestos.

¿Qué implica el pronunciamiento de la Corte Suprema para Sunafil? Recientemente dejó por sentado que no se puede prohibir la tercerización en el núcleo del negocio.

Somos respetuosos de lo que ha establecido la Corte Suprema. Mientras no exista un criterio distinto de instancias superiores, corresponde aplicar ese pronunciamiento en las actuaciones inspectivas.

Precedentes vinculantes. El superintendente de Sunafil recordó que los precedentes vinculantes permiten dar predictibilidad a las decisiones inspectivas. “Actualmente existen más de 60 precedentes que orientan la actuación de la Sunafil”, dijo.

¿Qué cambios se vienen en el Tribunal de Sunafil?

Se ha implementado una segunda sala para reforzar la uniformidad de criterios. Además, se evalúa la renovación de la primera sala. Aún no hay fechas concretas para estos cambios. El proceso depende de la aprobación de bases desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Sunafil está interviniendo en el deporte?

Sí, se han realizado asistencias técnicas en clubes de fútbol y vóley. La idea es promover el cumplimiento en espacios de alta visibilidad.

¿Cómo ven a influencers y productoras de streaming?

Son nuevos modelos de trabajo que deben evaluarse caso por caso. En muchos casos no hay relación laboral, sino vínculos independientes.

¿No se pueden fiscalizar?

Sí se puede cuando existe subordinación o dependencia. Por ejemplo, si hay horarios, control o equipos de trabajo, podría configurarse relación laboral.

Buscamos que quienes tienen equipos a su cargo cumplan con registrar a sus trabajadores. La formalización también aplica a estos nuevos esquemas.

Sunafil restituyó S/ 24 millones sin fiscalizar y enfocará control en sectores de riesgo | Foto: Sunafil

¿Cómo se está fiscalizando el teletrabajo?

Principalmente a partir de denuncias o diálogo con sindicatos, ya que es un derecho regulado. En 2025 se generaron 36 órdenes de inspección, todas originadas por denuncias.

¿Se están realizando acciones preventivas en teletrabajo?

Sí, entre enero de 2025 y abril de 2026 se orientó a 71 empleadores y 263 trabajadores mediante 12 acciones preventivas. No se han registrado asistencias técnicas específicas en esta materia.

¿Qué incumplimientos son más comunes en el teletrabajo?

Falta de reconocimiento de gastos y problemas ergonómicos. También se detectan vulneraciones a la jornada laboral y descansos.

¿Qué viene para lo que resta del 2026?

Se fortalecerá el enfoque preventivo, el uso de tecnología y la cobertura inspectiva. También se mejorará la distribución territorial.

¿Cuántos inspectores tiene actualmente la Sunafil y existe una brecha en fiscalización?

Actualmente la Sunafil cuenta con 861 plazas financiadas de inspectores, de las cuales 856 están ocupadas. Sin embargo, la entidad reconoce que la cifra sigue siendo insuficiente, ya que estándares considerados por la OCDE estiman que el Perú debería contar con alrededor de 2,000 inspectores laborales.

¿Planean incrementar el número de fiscalizadores?

Sí. La Sunafil busca aumentar progresivamente el número de inspectores mediante mayores recursos presupuestarios, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del sistema inspectivo.

¿Han solicitado un mayor presupuesto para este año?

Sí. La entidad viene realizando gestiones ante el MEF para atender nuevas obligaciones, como el pago de gratificaciones al personal CAS, y además evalúa solicitar recursos para incorporar alrededor de 160 inspectores auxiliares ante las nuevas funciones asignadas por cambios en la Ley MYPE, la Ley Agraria y la Ley REINFO.