Fiscalización laboral: se acota el valor de las actas en procesos sancionadores | Foto: Composición
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Gerardo Rosales Diaz
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En las fiscalizaciones laborales, las actas de inspección son una de las principales herramientas de la Sunafil para detectar infracciones y aplicar multas, ya que lo que el inspector verifica suele presumirse como cierto.

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