Semana Santa: las reglas laborales sobre trabajar (o no) en Jueves y Viernes Santo. Foto: Pixabay.
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Gerardo Rosales Diaz
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Durante Semana Santa, los días Jueves y Viernes Santo figuran como feriados nacionales en el Perú, lo que, en principio, garantiza el descanso remunerado de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, múltiples empresas mantienen sus operaciones y requieren que su personal labore con normalidad.

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