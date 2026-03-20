Ante el aumento de viajes por carretera por Semana Santa, es fundamental que los pasajeros verifiquen que el vehículo en el que se trasladan cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, una cobertura obligatoria que protege a las personas en caso de siniestros.

En ese contexto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) recuerda que cualquier ciudadano puede consultar fácilmente la vigencia del SOAT de un vehículo a través de tres canales gratuitos y rápidos:

1.Mensaje de texto (SMS)

Los usuarios pueden enviar un mensaje de texto (SMS) al 90900 con el número de placa del vehículo que desean consultar. En pocos segundos recibirán una respuesta automática que indicará si el SOAT está vigente.

2.Página web “Dime que tienes seguro”

También se puede ingresar al portal y digitar el número de placa del vehículo. De inmediato mostrará si el SOAT está vigente y qué compañía de seguros respalda la póliza.

3.Aplicación móvil de Apeseg

Otra opción es descargar la aplicación Consulta SOAT, disponible en App Store, Google Play y AppGallery. En la app solo se debe ingresar el número de placa para conocer de inmediato si el SOAT se encuentra activo.

Es preciso recordar que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un seguro de accidentes personales (no cubre daños materiales) y brinda las siguientes coberturas:

Por muerte accidental: 4 UIT.

Por gastos médicos: hasta 5 UIT.

Por gastos de sepelio: hasta 1 UIT.

De invalidez permanente: hasta 4 UIT.

Por incapacidad temporal: hasta 1 UIT.

En estas fechas, Apeseg recomienda comprar pasajes en empresas formales y evitar servicios informales, utilizar el cinturón de seguridad durante el trayecto, para reducir el riesgo de lesiones en caso de frenadas bruscas o accidentes, tener tus documentos personales a la mano y tomar en cuenta las condiciones climáticas antes de viajar.