Accidentes de tránsito. (Foto: AFP)
Accidentes de tránsito. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Además de cubrir los gastos médicos derivados de accidentes de tránsitos hasta por 5 unidades impositivas tributarias (UIT), el Fondo de Compensación del y cubre los costos de atención de las víctimas de accidentes de tránsito en los que los responsables emprendieron la fuga.

Guillermo Suárez, coordinador del Fondo SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que la cobertura de las atenciones se computa desde que el establecimiento de salud informa a la persona sobre los derechos a los que les asiste la ley 30883, referida a la transparencia de la información sobre el seguro obligatorio.

En ese sentido, señaló que, por ejemplo, si alguien sufrió un accidente en el 2023 y, por desconocimiento, no accedió al referido beneficio, puede reclamar al centro de salud por esta información y recibir la cobertura correspondiente.

LEA TAMBIÉN: SOAT para víctimas de accidentes: ¿qué coberturas ofrece exactamente?

Procedimiento establecido

Suárez mencionó, asimismo, que en la resolución ministerial 214-2025/MINSA – SALUD se establece que las personas que padezcan de un atropello con posterior fuga del responsable, tienen un procedimiento que le debe seguir.

“Entonces, el hospital ya sabe que, si se trata de un por atropello y fuga, lo que tiene que hacer es ingresar al formulario virtual”, señaló Suarez. En este ha de consignarse la denuncia policial previamente hecha al respecto, indicó.

En tal sentido, señaló que “de nada sirve que ingresemos al formulario virtual y no adjuntemos la denuncia policial”.

Para acceder a este formulario virtual, se debe ingresar a y consignar en él los datos correspondientes

Una vez que el centro de salud efectúa las constataciones, el Fondo SOAT y CAT genera la carta de garantía correspondiente con el presupuesto que se determine. Recordó en ese punto que los gastos médicos pueden cubrirse hasta en 5 UIT.

Indicó, asimismo, que desde el año 2022 el y el cubren en conjunto lo referido a gastos médicos, gastos de sepelio, incapacidad temporal, incapacidad y la indemnización por fallecimiento. Antes de ese año, solo se cubrían los dos primeros aspectos mencionados.

Añadió que el concepto de gastos médicos abarca prehospitalización, internamiento cirugía, material de osteosíntesis, ambulancia y exámenes como tomografías, resonancias, además de terapias.

TE PUEDE INTERESAR

Indemnizaciones del SOAT se disparan en Lima por caos vehicular, ¿subirán precios?
SOAT para víctimas de accidentes: ¿qué coberturas ofrece exactamente?
¿Motos sin SOAT pueden pedir indemnización a autos asegurados? Controversia bajo análisis

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.