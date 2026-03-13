Lluvias en la selva. (Foto: Andina)
Lluvias en la selva. (Foto: Andina)
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad seguirán cayendo en la Selva hasta el sábado 14 de marzo, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi).

Para este viernes 13 de marzo

Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali son las regiones de posible afectación.

En la sierra y costa norte

Asimismo, este fin de semana persistirán en la sierra lluvias ligeras a moderadas, igualmente acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Además, se estima la ocurrencia de granizo y nieve en zonas ubicadas por encima de los 2,800 y 4,000 ms.n.m. en localidades de la sierra central y sur.

En la costa, se pronostican lluvias de ligera a moderada intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura, así como lluvia de ligera intensidad en la costa centro.

El sábado 14 de marzo se esperan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm/día en Tumbes y Piura, y entre 2 y 10 mm/día en el resto de la costa norte.

Del mismo modo, se registrarían acumulados pluviales entre 10 y 35 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 25 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 20 mm/día en la sierra sur.

Están en alerta los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

