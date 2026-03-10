El Gobierno Regional (Gore) de Cajamarca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizan trabajos de limpieza y descolmatación de quebradas en puntos críticos de esta región, con el objetivo de prevenir emergencias ante las intensas precipitaciones pluviales que se registran durante esta temporada, asociadas al Fenómeno El Niño.

Recientemente se intervino la quebrada El Chilco en la comunidad de La Huaraclla, distrito de Jesús, provincia de Cajamarca, con la finalidad de reducir los riesgos ante el incremento de las lluvias; y actualmente se realiza la misma labor en la quebrada Andaden, situada en la comunidad de Yanamango, en el mismo distrito cajamarquino.

Fiorella Alvarado Cosabalente, directora de Defensa Nacional del Gore Cajamarca, informó a la Andina que estas intervenciones buscan salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las familias cajamarquinas, especialmente en las zonas más vulnerables frente a las inclemencias del tiempo.

El Ministerio de Vivienda dispone de maquinaria pesada, operadores y combustible para ejecutar los trabajos, mientras que el Gore Cajamarca asume el mantenimiento y repuestos de la maquinaria, sostuvo la funcionaria, al destacar el convenio suscrito entre ambas entidades para desarrollar estas labores.

Las labores de limpieza y descolmatación continuarán este martes 11 de marzo en el distrito Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos. “Estamos interviniendo en puntos críticos de la región y ejecutando acciones que ayuden a proteger a la población frente a las fuertes lluvias”, afirmó Alvarado.

Rehabilitación de la transitabilidad

En el distrito de Cortegana, provincia de Celendín, el Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizaron labores de rehabilitación de la transitabilidad, como parte de las acciones de respuesta ante las emergencias generadas por las intensas lluvias.

En este lugar se priorizaron trabajos preventivos orientados a reducir el riesgo de inundaciones y proteger viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública. La rehabilitación de la transitabilidad también beneficia a comerciantes y productores locales, facilitando el traslado y la comercialización de sus productos en los diversos mercados.