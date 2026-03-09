Lluvia. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, anunció que el Ejecutivo emitirá un decreto supremo para agilizar la atención a los distritos afectados por las lluvias intensas y desastres asociados en diversas regiones del país.

Durante su presentación ante la Comisión Especial de Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso, el titular del sector explicó que

“Ese decreto supremo ya se resolvió y va a salir mañana probablemente, para resolver este tema en un máximo de cinco días”, señaló.

El ministro precisó que, con esta disposición, ya no será necesario emitir nuevas declaratorias de estado de emergencia por impacto, ya que las medidas aprobadas permitirán continuar con la atención de los daños ocasionados por las lluvias.

El ministro de Defensa resaltó la importancia de registrar adecuadamente los daños ocasionados por las emergencias en la plataforma Sinpad, ya que esta información permite agilizar la entrega de recursos para la atención de desastres.

“Es importantísimo registrar los daños en el Sinpad , porque es una plataforma donde está toda la información. Con un informe simple se envía a la PCM, que verifica los datos y hace la tramitología ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que se transfieran recursos, ya sea S/ 100,000 o S/ 500,000 a la región”, señaló.

El titular de Defensa también informó que actualmente 979 distritos de los 1,892 existentes en el país se encuentran declarados en estado de emergencia, lo que representa más de la mitad del total. Además, señaló que desde el inicio de la temporada de lluvias se han registrado 3,393 emergencias a nivel nacional.

Finalmente, precisó que Cajamarca es la región que registra el mayor número de emergencias, seguida de Arequipa, Huancavelica y Ayacucho, según el balance presentado ante la comisión parlamentaria.

