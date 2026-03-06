Actualmente 963 distritos ya han sido declarados en emergencia debido a los daños ocasionados por las precipitaciones. (Fuente: Andina)
Actualmente 963 distritos ya han sido declarados en emergencia debido a los daños ocasionados por las precipitaciones. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las que afectan diversas regiones del país podrían llevar a que cerca del 60% de los distritos del Perú sean declarados en estado de emergencia en las próximas semanas, informó el jefe del , Luis Vásquez Guerrero.

En declaraciones a la Agencia Andina, el funcionario detalló que actualmente 963 distritos ya han sido declarados en emergencia debido a los daños ocasionados por las precipitaciones. Esta cifra representa el 51% del total de jurisdicciones distritales del país, que asciende a 1,892.

LEA TAMBIÉN: Advierten posible activación de quebradas en Huánuco, Lima y Tumbes

Sin embargo, la cifra podría incrementarse tras nuevas evaluaciones de riesgo realizadas por entidades técnicas y científicas.

“Las instituciones científicas han hecho su evaluación y esta semana se conocerá qué otros distritos serán declarados en emergencia, tanto por impacto de daños como por peligro inminente”, señaló Vásquez.

El jefe del explicó que el análisis de los escenarios actuales ha identificado nuevos riesgos asociados a las lluvias, lo que podría derivar en la incorporación de más distritos al estado de emergencia.

Asimismo, indicó que en algunas jurisdicciones se prorrogará la declaratoria vigente, ya que el plazo establecido inicialmente está próximo a vencer, pero las condiciones de riesgo continúan.

De concretarse las nuevas disposiciones, lo que refleja la magnitud del impacto que vienen generando las lluvias en distintas zonas del territorio nacional.

LEA TAMBIÉN: ¿Lluvias, huaicos e inundaciones en tu zona? Arma tu Plan Familiar de Emergencia

Vásquez recordó que la declaratoria de estado de emergencia permite que gobiernos regionales y municipalidades puedan utilizar recursos presupuestales de manera más rápida para ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y seguridad frente a desastres naturales.

Estas medidas buscan acelerar la atención a las poblaciones afectadas y reducir los riesgos asociados a deslizamientos, inundaciones y otros eventos derivados de las precipitaciones intensas que se registran en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias en Perú han causado el fallecimiento de 54 personas en lo que va del año
Midis adelanta pensión del programa Contigo para más de 142 mil beneficiarios ante lluvias
Declaran en emergencia al complejo arqueológico de Kuélap por daños causados por lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.