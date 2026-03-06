Las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país podrían llevar a que cerca del 60% de los distritos del Perú sean declarados en estado de emergencia en las próximas semanas, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

En declaraciones a la Agencia Andina, el funcionario detalló que actualmente 963 distritos ya han sido declarados en emergencia debido a los daños ocasionados por las precipitaciones. Esta cifra representa el 51% del total de jurisdicciones distritales del país, que asciende a 1,892.

Sin embargo, la cifra podría incrementarse tras nuevas evaluaciones de riesgo realizadas por entidades técnicas y científicas.

“Las instituciones científicas han hecho su evaluación y esta semana se conocerá qué otros distritos serán declarados en emergencia, tanto por impacto de daños como por peligro inminente”, señaló Vásquez.

El jefe del Indeci explicó que el análisis de los escenarios actuales ha identificado nuevos riesgos asociados a las lluvias, lo que podría derivar en la incorporación de más distritos al estado de emergencia.

Asimismo, indicó que en algunas jurisdicciones se prorrogará la declaratoria vigente, ya que el plazo establecido inicialmente está próximo a vencer, pero las condiciones de riesgo continúan.

De concretarse las nuevas disposiciones, alrededor del 60% de los distritos del país quedarían bajo esta medida, lo que refleja la magnitud del impacto que vienen generando las lluvias en distintas zonas del territorio nacional.

Vásquez recordó que la declaratoria de estado de emergencia permite que gobiernos regionales y municipalidades puedan utilizar recursos presupuestales de manera más rápida para ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y seguridad frente a desastres naturales.

Estas medidas buscan acelerar la atención a las poblaciones afectadas y reducir los riesgos asociados a deslizamientos, inundaciones y otros eventos derivados de las precipitaciones intensas que se registran en el país.