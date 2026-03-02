Hasta el 2 de marzo se prevé la activación de quebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Lima y Tumbes, según informó el Senamhi, detalló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci (COEN).

La activación de quebradas (o huaycos) se refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos en quebradas o cuencas pequeñas resultantes de la acción de las lluvias precedentes y actuales y las condiciones geológicas.

Incluye flujos de lodo, crecidas de detritos, y flujo de detritos.

Coen

Recomendaciónes de Senamhi

Senamhi recomienda revisar procedimientos de emergencia. Reprogramar actividades en áreas expuestas al impacto de activacion de quebradas. Proteger bienes y viviendas. Estar atentos a la información oficial y seguir instrucciones de las autoridades competentes.

