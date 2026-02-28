Lima experimentará un nuevo episodio de lluvias acompañado de temperaturas elevadas durante marzo, en un contexto marcado por el desarrollo del Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Grinia Avalos, directora de Meteorología de la entidad, explicó que el aviso vigente de precipitaciones en la capital culmina el 28 de febrero y dará paso a un breve receso. Sin embargo, desde el 4 de marzo se iniciará un nuevo ciclo de lluvias en la Costa, con características similares al recientemente observado .

De acuerdo con la especialista, este episodio avanzará de sur a norte. En Arequipa, las precipitaciones se presentarían entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8 ; mientras que en regiones del norte como Tumbes y Piura se prevén hacia el 9 o 10 de marzo, en coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

Avalos señaló que la intensidad y duración de las lluvias recientes sorprendieron a la población limeña. No obstante, destacó que en distritos como Lurigancho-Chosica el mantenimiento preventivo de quebradas, geomallas y estructuras de contención permitió mitigar daños.

“En la parte baja solo se ha observado lodo y piedra fina, no rocas, lo que demuestra que el mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”, indicó en Canal N.

Otoño e invierno más cálidos

La especialista precisó que el Niño Costero ya se encuentra en desarrollo, por lo que su influencia no se limitará al verano. Aunque la temporada de lluvias suele concluir entre marzo y abril, el fenómeno seguirá manifestándose mediante un incremento de las temperaturas, configurando un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.

En relación con el calor, recordó que durante el evento de El Niño de 1998 se superaron los 35 °C en Lima. En la actualidad, detalló que esta semana se alcanzaron hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina y que las altas temperaturas persistirán en los próximos días.

Posteriormente se anticipa un ligero descenso térmico; sin embargo, en marzo se prevé otro periodo de calor intenso en paralelo con las lluvias.