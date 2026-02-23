La sensación térmica en Lima, la cual es la temperatura que realmente percibe el cuerpo humano y que se asocia coloquialmente con el bochorno, se estima que pueda llegar a 35 °C, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La ingeniera Angie Flores, especialista de la entidad, señaló que hasta el miércoles 25 de febrero rige un aviso de aumento de temperatura diurna en toda la costa, con valores de entre 29 °C y 32 °C de temperatura del aire en Lima.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta”, se lee en el aviso meteorológico.

La especialista explicó que, por estar más alejados del mar, los distritos del norte y este de Lima sienten más calor en verano.

Además, distritos como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina podrían alcanzar hasta 32 °C de temperatura del aire.

Flores aclaró que la temperatura del aire siempre es menor que la sensación térmica, debido a que esta última depende de factores como el viento, la humedad, la radiación solar y la presencia o ausencia de árboles.

Ante este escenario, la especialista recomendó a la ciudadanía de Lima y Callao evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 14:00 horas y, si deben salir, usar protección como bloqueador solar y gorro de ala ancha.

“Cuando hay mayor sensación de calor, también se incrementa la radiación UV. En este caso, estimamos que hasta el miércoles alcanzará niveles de 11 o 12, e incluso podría superarlos”, puntualizó.