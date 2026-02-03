Lima Metropolitana registrará un incremento de las temperaturas diurnas con valores que podrían alcanzar los 32°C, principalmente en las zonas este y norte, entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el Senamhi, el mayor calor se sentirá en los distritos de Lima este —como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina— y de Lima norte, entre ellos Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia, donde las temperaturas máximas rondarán los 32 °C.

En tanto, en los distritos de Lima centro se prevén valores cercanos a los 30 °C, mientras que, en Lima oeste, que incluye zonas cercanas al litoral como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y Callao, las temperaturas serán ligeramente menores, con máximas alrededor de los 27 °C, debido a la influencia del mar.

El incremento de la temperatura estará acompañado de cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, condición que favorecerá una mayor radiación solar y, por ende, el aumento del calor durante el día.

¿Por qué subirá la temperatura en Lima?

El Senamhi explicó que este evento estará asociado, en una primera etapa, a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá un mayor calentamiento de la superficie.

Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener temperaturas elevadas, debido a la presencia de vientos descendentes que limitan la formación de nubosidad.

Asimismo, el organismo meteorológico advirtió que entre el 4 y el 6 de febrero se presentarán ráfagas de viento en la costa central, las cuales podrían favorecer la formación de niebla y neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

Temperaturas en otras ciudades de la costa peruana

En el resto del litoral, el Senamhi prevé temperaturas máximas que oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes; entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica; entre 28 °C y 32 °C en La Libertad; entre 28 °C y 33 °C en la región Lima y Áncash; y entre 26 °C y 33 °C en la costa sur.

El Senamhi señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, así como tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.