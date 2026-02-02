El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que se reportarán lluvias de moderada intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Según la entidad, estas precipitaciones se estiman se presenten el martes 3 y miércoles 4 de febrero.

El aviso meteorológico 032, de nivel amarillo, alertó que se esperan acumulados de lluvia de hasta 45 mm/día en la selva norte, cerca de 50 mm/día en el centro y alrededor de 60 mm/día en la selva sur, con el registro de descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas, y que los servicios de salud, bomberos y policías estén operativos ante posibles emergencias.

Asimismo, se recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes, con apoyo de las autoridades, así como elaborar y poner en práctica el Plan Familiar de Emergencias.