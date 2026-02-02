Senamhi pronostica lluvias de moderada intensidad en la selva. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica lluvias de moderada intensidad en la selva. (Foto: Andina)
de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Según la entidad, estas precipitaciones se estiman se presenten el martes 3 y miércoles 4 de febrero.

El aviso meteorológico 032, de nivel amarillo, alertó que con el registro de descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h.

Ante este escenario, , y que los servicios de salud, bomberos y policías estén operativos ante posibles emergencias.

Asimismo, se recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes, con apoyo de las autoridades, así como elaborar y poner en práctica el Plan Familiar de Emergencias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil pidió a las autoridades locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas. (Foto: Andina)
