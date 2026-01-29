Cusco se declara en alerta por diversos eventos naturales. La caída intensa de nieve en el sector Abra Pirhuayani, ubicado en el distrito de Marcapata, provincia cusqueña de Quispicanchi, obligó a cerrar la vía Interoceánica, a la altura del kilómetro 94, en el tramo Cusco - Puerto Maldonado, debido a que la nieve cubre totalmente la pista.

La empresa IIRSA, encargada del mantenimiento de la vía, informó que se realizan acciones necesarias para atender la situación y priorizar la seguridad “recomendamos evitar la zona y mantenerse atentos a nuestras actualizaciones.

Decenas de buses de pasajeros, vehículos de carga y particulares quedaron varados y afectados por las precipitaciones sólidas.

IIRSA Sur también informó que se cerró el kilómetro 124, de esta vía del mismo distrito ante la alerta de un deslizamiento, en tanto habilitó un carril del kilómetro 81, del sector Mallma, del distrito de Ocongate, contiguo a Marcapata.

Nieve en diversas provincias

Las intensas precipitaciones sólidas (nieve y granizada) afectan también viviendas, campos de cultivos, animales y carreteras de acceso en las provincias de Quispicanchis, Paruro y Calca.

En el distrito de Quiquijana, en Quispicanchi, las comunidades afectadas son: Llampa, Hayuni, Huathualguna, Callatiac y otras. Chacras de papa, haba son dañadas por la cubierta de nieve, similar panorama se aprecia en el distrito de Ocongate.

Tramos carreteros también se ven afectados por derrumbes y caída de piedras, lo que afecta el tránsito de sus habitantes.

La nieve también se registra en la comunidad de Andayaje, del distrito de Omacha Paruro, en esta provincia se reportó el desborde del río Paruro, y afecta viviendas de la comunidad Campesina de Valle de Cusibamba.

El río salió de su cauce, aparentemente, por material de construcción abandonado durante una obra que ejecutó el Gobierno Regional del Cusco, denunciaron sus habitantes.

En la comunidad de Huarqui del distrito de Lamay provincia de Calca, también se reporta la caída de granizada que afecta viviendas, campos de cultivo, animales y las vías de comunicación en los sectores de Quellococha, Chaupimayo, Sasicancha.