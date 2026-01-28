Ferrocarril Transandino S.A. (Foto: Andina)
Ferrocarril Transandino S.A. (Foto: Andina)
El servicio de tren turístico y local en las vías férreas Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo-Machu Picchu Pueblo, y viceversa, se desarrolla con normalidad y monitoreo permanente de autoridades locales, después de un tramo afectado por un huaico.

La empresa Perú Rail informó que desde las 17:00 horas del lunes 26 de enero se reanudaron sus servicios y hoy, martes 27 desde la madrugada, se desarrolla de forma regular.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu,

Sobre los daños

Según detalló, el huaico afectó 100 metros de la vía férrea, por la presencia de flujo de detritos, como rocas sueltas de distintos tamaños; un puente ferroviario, lo que obligó la restricción del tránsito peatonal y cierre temporal. Afortunadamente no se reportaron daños a la vida, salud ni a viviendas.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), la Dirección de Cultura de Cusco, Ferrocarril Trasandino, y otras autoridades sobrevolaron la zona con drones, evaluaron, determinaron un arrastre de escombros aproximado de 5,110.39 metros cúbicos.

El concesionario de la vía dispuso dos retroexcavadoras, además de una retroexcavadora, para la limpieza, el alineamiento y nivelación de rieles. Se realizaron ajustes de pernos en durmientes y limpieza integral de la vía con personal de campo. Finalmente, se rehabilitó el tramo y autorizó las operaciones ferroviarias.

Atención a turistas

Durante las acciones, y pese a los riesgos, miembros de serenazgo, la Policía y el personal de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), facilitaron el paso de turistas, labor que fue bajo medidas de seguridad. Un promedio de 200 turistas fue trasbordado.

La OGRD de Machu Picchu, realiza el monitoreo permanente de la zona afectada, ante la posibilidad de nuevos eventos debido a las condiciones climáticas. Asimismo, recomienda a turistas nacionales, extranjeros y pobladores adoptar medidas preventivas.

