La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco se declaró en alerta ante el huaico ocurrido el domingo 25 de enero y que causó daños en la vía férrea del tramo Machu Picchu - Hidroeléctrica, afectando el desplazamiento de visitantes y operadores turísticos por el acceso amazónico a la ciudadela inca, y adoptó una serie de medidas ante esta emergencia.

A través de un comunicado oficial, la DDC Cusco afirmó que estos eventos naturales se originaron como consecuencia de las condiciones generadas por el fenómeno natural, lo que obligó a adoptar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas y la protección del patrimonio cultural.

Frente a esta situación, la Dirección de Cultura de Cusco dispuso facilidades dirigidas a los turistas, operadores turísticos y guías oficiales de turismo que resulten afectados.

Entre las medidas adoptadas, la DDC Cusco precisó que se contempla la reprogramación de las visitas al Santuario Histórico de Machu Picchu o la devolución de los montos abonados, de acuerdo con la normativa vigente y previa evaluación individual de cada caso.

Estas acciones buscan mitigar el impacto de las restricciones temporales y garantizar los derechos de los usuarios.

Refirió, asimismo, que desde que se tomó conocimiento del evento natural se activaron de manera inmediata acciones de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional, con el objetivo de mantener informados a los actores del sector turístico y a la población en general.

“El área afectada se mantiene en estado de alerta, a fin de adoptar oportunamente las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias”, remarcó.

Por último, la DDC Cusco reafirmó su compromiso con la seguridad de las personas y la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, e indicó que continuará brindando información oficial y actualizada a través de sus canales institucionales conforme evolucione la situación.