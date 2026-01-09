El Gobierno Regional (GORE) de Cusco aún quiere una autoridad autónoma para Machu Picchu. “La propuesta final para dar una gestión del territorio, del santuario y de todo lo que se encuentra dentro del ecosistema es que se dé la autoridad autónoma del Valle Sagrado - Machu Picchu, liderada por el GORE, coadyuvada por los ministerios, comenzando por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, mencionó el gobernador Wener Salcedo, en Canal N.

Sin embargo, esto no está en los planes del Gobierno nacional. “[¿Se descarta una autoridad autónoma?] Hasta el momento sí. Estamos trabajando dentro de nuestras competencias. [¿No existe razón para crear una?] Hay muchos aspectos de mejora que podemos realizar, sí, pero cada autoridad en el marco de su competencia", respondió el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, ante las consultas.

“Nosotros como Poder Ejecutivo estamos trabajando de manera articulada, a través de la unidad de gestión, y cada una de las autoridades está avanzando en el marco de sus competencias y funciones. Por ejemplo, [muestra de la articulación] las autoridades unidas han aprobado un Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu-Parque Arqueológico Nacional 2026-2030″, agregó.

Este plan abarca, aseguró, no solo abarca las 12 hectáreas donde está la llaqta de Machu Pichu, sino que involucra 37,000 hectáreas con ecosistemas para gestionar, especies diversas y trabajo con las comunidades locales.

Plan maestro de Machu Picchu

El ministro del Minam recordó que, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), están a cargo del santuario histórico de Machu Picchu.

“Es un espacio protegido, de 37,000 hectáreas, donde hay una serie de ecosistemas y muestras representativas de la biodiversidad y especies endémicas de la zona”, resaltó.

El plan maestro es el documento de planificación estratégica que desarrolla los objetivos entre 2026 y 2030 justamente para esta área.

En el caso particular del patrimonio natural, el ministro comentó que se han puesto dos objetivos nuevos: impulsar el desarrollo del turismo sostenible y fortalecer la gestión integrada del patrimonio, tanto natural y arqueológica.

