Las exportaciones agrícolas siguen en alza. Seis productos no tradicionales sumaron más de US$ 7,755 millones en ventas hasta noviembre del año pasado y se estima que superen los US$ 8,760 millones en todo el 2025, equivalente a más del 58% de las agroexportaciones a los principales mercados internacionales, en comparación con el 2024.

¿Qué productos fueron los protagonistas?

Arándanos a la cabeza

En el caso de los arándanos frescos, las ventas al exterior superaron a noviembre los US$ 2,270 millones y para todo el 2025 se estima que lograron US$ 2,408 millones, es decir, un incremento de 6.1%.

En términos de volumen, el año pasado -a noviembre- Perú despachó 325.8 mil toneladas de arándanos frescos. Para el 2025 se estima en 400,000 toneladas, con un alza estimada de un 23%.

Los principales mercados de destino el 2025 fueron Estados Unidos, con el 50%; Holanda, con el 23% del volumen, seguido de otros destinos como China, Inglaterra, España, Taiwán, Canadá, hacia los cuales han aumentado las colocaciones peruanas.

El año pasado Perú despachó 325.8 mil toneladas de arándanos frescos. (Imagen: Andina)

El caso de la palta

El segundo producto en importancia es la palta fresca, que se exporta todo el año, aunque su período estacional comprende desde febrero hasta octubre.

Se ha consolidado como el segundo producto más importante en el 2025, y que en la campaña 2024/2025 sumó un volumen exportado de 758,000 toneladas y un valor exportado de US$ 1,340 millones, lo que representa un 36% de crecimiento en volumen y un 10% de incremento en valor respecto a la campaña anterior.

Para todo el 2025 se estima un valor exportado de US$ 1,365 millones, un 9.4% de aumento respecto al año 2024.

Los mercados que explican este importante comportamiento son los países europeos. Solo Holanda, España e Italia representan alrededor del 55% del volumen total exportado, mientras que Estados Unidos participa con alrededor del 13% en volumen y 15% en valor.

Se debe destacar que el mercado europeo se ha visto inundado por oferta de varios frentes, entre ellos del Perú, lo cual ha llevado a presionar hacia la baja a los precios, especialmente a finales del 2025.

El desempeño de la uva

Otro producto de relevancia exportadora es la uva de mesa peruana, que se ha consolidado como una de las frutas más emblemáticas de la agroexportación nacional.

En los últimos años, el Perú ha logrado posicionarse como el principal exportador mundial de uva fresca, superando a potencias tradicionales como Chile, Estados Unidos e Italia.

Al mes de noviembre, las exportaciones han registrado un valor de US$ 1382 millones y un volumen de 533,000 toneladas, con una tasa de crecimiento de 22.4% en valor y 45% en volumen, respecto al mismo período del 2024.

Mientras que los estimados para el año 2025 son de US$ 1,932 millones, con un 13.3% de crecimiento con relación al 2024 (US$ 1 705 millones).

A la fecha, los principales mercados de destino continúan siendo Estados Unidos (35%), Países Bajos (12%), México (6%), Inglaterra (4%), España (2.5%) y Canadá (5%); sin embargo, se observa un crecimiento sostenido hacia países del sudeste asiático y Medio Oriente, lo que abre oportunidades para diversificar aún más la oferta exportadora.

En los últimos años, el Perú ha logrado posicionarse como el principal exportador mundial de uva fresca. (Foto: Andina)

El panorama del café

Un producto de bandera es el café, que alcanzó US$ 1,582 millones en ventas y un volumen de 219,6 mil toneladas al mes de noviembre de 2025, lo que mostró una tasa de incremento de 54% en valor, pero una caída de un 4% en volumen.

Para todo el año 2025 se estima un valor exportado de US$ 1,760 millones y un volumen de 245 mil toneladas, reflejando un aumento de las exportaciones de un 60% en valor y de un 0.3% en volumen.

La situación anterior muestra el fuerte aumento de los precios explicado por la fuerte caída de la oferta mundial, en especial de Brasil y Vietnam, debido a factores climáticos, sequías y la presencia de menores stocks internacionales.

La relevancia del cacao

En cuanto al cacao en grano crudo, las ventas hasta noviembre superaron los USS$ 876 millones, un 25% por encima del valor exportado en el 2024 (US$ 700 millones).

En tanto que el Midagri ha estimado en US$ 897 millones el valor exportado para todo el 2025, representando un 21% de incremento respecto al total exportado en el 2024, en términos de volumen se calcula una exportación de 112,000 toneladas, alrededor de 16% de aumento.

Esta situación sin precedentes que viene atravesando el sector cacaotero se debe a la fuerte caída de la oferta mundial de cacao, debido a la crisis productiva de los más importantes países productores del mundo, Costa de Marfil y Ghana, que se ha reflejado incluso en una caída de un 40% de la oferta mundial.

La producción de cacao involucra aproximadamente a casi 100,000 pequeños productores de la agricultura familiar ubicados en 16 regiones del país. Las principales regiones productoras destacan: San Martín que se ubica como el principal productor regional, seguido de Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco. Las cinco regiones representan el 86% de la producción total.

Estrategia nacional

En resumen, la estrategia comercial del Perú se enfoca en la consolidación de mercados tradicionales y la penetración en nuevos destinos, ya que la Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos de las agroexportaciones, con una participación conjunta de más del 63% de las ventas.

Según la Dirección de Estudios Económicos del Midagri, las exportaciones agrarias sumarían más de US$ 15,000 millones al cierre del 2025, una cifra histórica.