Como parte del fortalecimiento de su posición financiera y el afianzamiento de las bases para acelerar su expansión en mercados internacionales, la productora y exportadora peruana de arándanos Inka’s Berries decidió incorporar a su esquema de apalancamiento a las empresas Darby International Capital y Cordiant Capital como principales socios financieros.

De este modo, la compañía espera fortalecer su solvencia, garantizando que su crecimiento proyectado esté respaldado por una estructura de capital equilibrada y eficiente . Además, busca asegurar que la operación pone en evidencia la confianza de inversores internacionales en el modelo de negocio de Inka’s Berries.

“Todo ello en un contexto de expansión y consolidación de operaciones, donde la compañía apuesta por la eficiencia y la creación de valor a largo plazo”, agregó la empresa.

Darby International Capital y Cordiant Capital son firmas de gestión de inversiones especializadas en mercados emergentes, particularmente en Latinoamérica. Estas compañías proveen capital privado y deuda estructurada a empresas de mediana capitalización . Las firmas actúan como socios financieros estratégicos para el crecimiento, con un enfoque en la creación de valor a largo plazo, reportó Agraria.pe.

Nuevo cultivo de Inka’s Berries

Hace unos meses, el presidente ejecutivo de Inka’s Berries, Carlos Gereda, señaló que, tras plantar cerca de 350 hectáreas (has) de arándanos con las variedades premium Alessia Blue+ y Abril Blue+ al cierre del 2024, la firma disponía de cerca de 700 has sembradas, entre sus fundos de Lambayeque, Lima (Huacho) e Ica.

A dicha área productiva, a fines de este 2026 se sumarán 200 has que no necesariamente corresponderían a los tipos de arándanos que vienen sembrando, sino a una nueva variedad genética.

En la actualidad, Inka’s Berries cuenta con un banco de tierras aún sin sembrar de aproximadamente 1,700 has, entre áreas situadas en Lambayeque, Lima e Ica. No obstante, la compañía no descarta, según la oportunidad, la adquisición de nuevos fundos, específicamente, al sur de la capital.

El objetivo estaría siempre orientado al desarrollo de arándano, aunque también evalúan su ingreso a un nuevo fruto como la uva de mesa, que también es intensiva en exportación y con importante presencia de áreas cultivadas sobre todo en Ica y el norte del Perú.

“Este año (2025) y el que viene (2026) no vamos a hacer ningún cultivo que no sea arándano, pero sí estamos acercándonos al negocio de la uva, lo venimos evaluando. Es un negocio interesante”, indicó Gereda.

Carlos Gereda, presidente ejecutivo de Inka’s Berries. (Foto: difusión).

