Uvas, paltas y arándanos lideran la agroexportación peruana. (Foto: Andina)
Uvas, paltas y arándanos lideran la agroexportación peruana. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Después de años debilitada por eventos climáticos adversos, la agroexportación peruana vuelve a respirar: aunque aún está pendiente la cifra oficial, el sector podría cerrar el 2025 con un registro de US$15,000 millones, estiman la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

TE PUEDE INTERESAR

Unifrutti compra activos en Perú por US$ 150 millones y asegura flujo de uva al exterior
Uva peruana: Paramount ajusta estrategia por desfase en oferta tras cierre en California
De la fruta al puré: Westfalia instala planta para procesar palta y mango en el norte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.