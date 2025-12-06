La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que este año se concluirán los reglamentos de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) y del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), como parte de una reforma destinada a facilitar las inversiones y mejorar la prestación de servicios públicos.

La titular del MEF resaltó que el rediseño Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada permitirá procesos más rápidos y transparentes, reduciendo la preparación de proyectos.

Acotó que el objetivo del Ejecutivo es evitar que la preparación de proyectos siga tomando entre siete y diez años.

“Nuestro compromiso es claro: los procesos de estructuración no pueden continuar a ese ritmo. Queremos que se desarrollen en un año o un año y medio , para que los proyectos se conviertan en servicios reales y sostenibles para los peruanos”, mencionó la ministra en conferencia de prensa.

Miralles mencionó que estas reformas vienen siendo impulsadas como un cambio de enfoque en gestión de la infraestructura pública.

“Nuestra prioridad es la calidad del servicio al ciudadano. La infraestructura es un vehículo. Lo central es que las personas tengan servicios oportunos, eficientes y de calidad, manteniendo siempre la rigurosidad técnica en cada etapa”, precisó.

Además, la ministra mencionó que el nuevo marco normativo de APP y Proyectos en Activos representa un rediseño integral que incorpora una nueva priorización de proyectos según impacto económico y social, reforzando así la gobernanza de Proinversión, por lo que se simplificará los procedimientos al limitar las opiniones vinculantes a aspectos estrictamente necesarios.

Con esto último, se espera reducir los tiempos sin sacrificar la calidad técnica ni la responsabilidad fiscal.

Asimismo, se precisó que el reglamento modernizará el régimen de adendas, fijando un plazo máximo de seis meses para evaluarlas, usando un análisis económico-financiero basado en flujos marginales.

También, se implementarán procedimientos específicos para ampliaciones y renovaciones contractuales y se actualizará el régimen de Proyectos en Activos, dando así una mayor claridad y seguridad jurídica a operadores públicos y privados.

Cabe precisar que entre enero y noviembre del 2025 se adjudicaron US$ 2,320 millones en proyectos de APP y Proyectos en Activos, y se estima viabilizar US$ 9,502 millones adicionales mediante adendas estratégicas entre este año y 2026.