Se espera reducir los tiempos sin sacrificar la calidad técnica ni la responsabilidad fiscal (foto: Andina)
Se espera reducir los tiempos sin sacrificar la calidad técnica ni la responsabilidad fiscal (foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

como parte de una reforma destinada a facilitar las inversiones y mejorar la prestación de servicios públicos.

La titular del MEF resaltó que el rediseño Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada permitirá procesos más rápidos y transparentes, reduciendo la preparación de proyectos.

Acotó que

LEA TAMBIÉN: Proyectos por US$ 16 mil millones esperan capital privado en 2026, ¿enfrentan riesgos?

“Nuestro compromiso es claro: los procesos de estructuración no pueden continuar a ese ritmo. Queremos que se desarrollen en un año o un año y medio, para que los proyectos se conviertan en servicios reales y sostenibles para los peruanos”, mencionó la ministra en conferencia de prensa.

Miralles mencionó que

LEA TAMBIÉN: Una preocupación más envuelve a la ANIN, ¿de qué dudan los gobiernos regionales?

“Nuestra prioridad es la calidad del servicio al ciudadano. La infraestructura es un vehículo. Lo central es que las personas tengan servicios oportunos, eficientes y de calidad, manteniendo siempre la rigurosidad técnica en cada etapa”, precisó.

Además, , reforzando así la gobernanza de Proinversión, por lo que se simplificará los procedimientos al limitar las opiniones vinculantes a aspectos estrictamente necesarios.

LEA TAMBIÉN: MEF sobre presupuesto público 2026: “Hemos logrado mantener la responsabilidad fiscal”

Con esto último, se espera reducir los tiempos sin sacrificar la calidad técnica ni la responsabilidad fiscal.

Asimismo, usando un análisis económico-financiero basado en flujos marginales.

LEA TAMBIÉN: Estos son los proyectos que se adjudicarán como “regalo” de fin de año, según ProInversión

También, se implementarán procedimientos específicos para ampliaciones y renovaciones contractuales y se actualizará el régimen de Proyectos en Activos, dando así una mayor claridad y seguridad jurídica a operadores públicos y privados.

, y se estima viabilizar US$ 9,502 millones adicionales mediante adendas estratégicas entre este año y 2026.

La ministra Miralles mencionó que el objetivo del Ejecutivo es evitar que la preparación de proyectos siga tomando entre siete y diez años. Fotos: Joel Alonzo/GEC.
La ministra Miralles mencionó que el objetivo del Ejecutivo es evitar que la preparación de proyectos siga tomando entre siete y diez años. Fotos: Joel Alonzo/GEC.

TE PUEDE INTERESAR

MEF prevé recaudar más de S/ 360 millones adicionales tras delegación de facultades tributarias
Bolsa de Lima tiene los mayores descuentos en la región: 5 acciones favoritas en 2026
Los 3 proyectos del Congreso que preocupan al BBVA: esto le costarían al Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.