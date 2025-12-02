De acuerdo a los datos de ProInversión, durante 2026 se adjudicarían 53 proyectos APP y PA, más 9 adendas. Pero la cifra podría ser mucho mayor si se suman otras modalidades de inversión. (Foto: Andina).
De acuerdo a los datos de ProInversión, durante 2026 se adjudicarían 53 proyectos APP y PA, más 9 adendas. Pero la cifra podría ser mucho mayor si se suman otras modalidades de inversión. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El 2025 será un año positivo, y de crecimiento si se le compara con periodos anteriores, para diversos actores del sector construcción e infraestructura. Pero, que también es un acuerdo casi unánime, en 2026 el optimismo será más moderado.

TE PUEDE INTERESAR

Tren Lima-Chosica necesitará cambios al contrato para funcionar totalmente: los 3 ajustes
¿Inversión inmobiliaria se frenará en 2026?: la alerta ante menos recursos para bonos
Apoyo del MEF se queda corto: problema “real” de la ANIN supera los S/ 26 mil millones al 2031

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.