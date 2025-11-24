Ferrero aseguró que el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, podría llegar al país para cumplir sus funciones en el primer trimestre del 2026. (Image: iStock).
Ferrero aseguró que el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, podría llegar al país para cumplir sus funciones en el primer trimestre del 2026. (Image: iStock).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó recientemente que Estados Unidos (EE.UU.) había liberado a un grupo importante de productos peruanos, especialmente de la agroexportación, de los llamados “aranceles recíprocos” de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR

Rutas de Lima: Brookfield responde a MML sobre pedido de documentos en corte de Estados Unidos
Mundial 2026: Estados Unidos alista trámite exprés de visas para migrantes, ¿a quiénes aplica?
Alfredo Ferrero continuará como embajador de Perú en Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.