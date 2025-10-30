El Gobierno designó al exministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Estados Unidos de América.
La Resolución Suprema 164-2025-RE, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que es facultad del Presidente de la República nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.
Inicialmnete el Gobierno de José Jerí retiró del cargo a un grupo de diplomáticos nombrados durante la gestión de Dina Boluarte.
LEA TAMBIÉN: Canciller adelanta que se busca retomar relaciones con Colombia y México
Asimismo, mediante la Resolución Suprema 165-2025-RE se nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en la República de Costa Rica al constitucionalista Carlos Guillermo Hakansson Nieto.
La norma dispone extenderle los plenos poderes correspondientes y está firmada por el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela.
Por último, mediante la Resolución Suprema 166-2025-RE, se nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en la República de la India, al embajador en el Servicio Diplomático de la República en situación de retiro Javier Manuel Paulinich Velarde.
LEA TAMBIÉN: Hugo de Zela es nombrado nuevo ministro de Relaciones Exteriores
La resolución precisa que la designación se da de conformidad con la Ley 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.
Tanto Alfredo Ferrero como Carlos Hakansson ocupaban los cargos de embajadores en Estados Unidos de América y Costa Rica, respectivamente, hasta el 22 de octubre del 2025.