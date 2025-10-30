El Gobierno designó al exministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Estados Unidos de América.

La Resolución Suprema 164-2025-RE, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que es facultad del Presidente de la República nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

Inicialmnete el Gobierno de José Jerí retiró del cargo a un grupo de diplomáticos nombrados durante la gestión de Dina Boluarte.

LEA TAMBIÉN: Canciller adelanta que se busca retomar relaciones con Colombia y México

Asimismo, mediante la Resolución Suprema 165-2025-RE se nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en la República de Costa Rica al constitucionalista Carlos Guillermo Hakansson Nieto.

La norma dispone extenderle los plenos poderes correspondientes y está firmada por el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela.

Por último, mediante la Resolución Suprema 166-2025-RE, se nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en la República de la India, al embajador en el Servicio Diplomático de la República en situación de retiro Javier Manuel Paulinich Velarde.

LEA TAMBIÉN: Hugo de Zela es nombrado nuevo ministro de Relaciones Exteriores

Tanto Alfredo Ferrero como Carlos Hakansson ocupaban los cargos de embajadores en Estados Unidos de América y Costa Rica, respectivamente, hasta el 22 de octubre del 2025. (Foto: Andina)

La resolución precisa que la designación se da de conformidad con la Ley 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

Tanto Alfredo Ferrero como Carlos Hakansson ocupaban los cargos de embajadores en Estados Unidos de América y Costa Rica, respectivamente, hasta el 22 de octubre del 2025.