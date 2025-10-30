El secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio se comunicó hoy con el presidente José Jerí para reafirmar el compromiso del país del norte con una asociación colaborativa, informó el portavoz principal Tommy Pigott.

De acuerdo a lo informado por Pigott, el secretario de Estado destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas.

Además, Rubio subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y de apoyar las iniciativas de Perú para luchar contra la delincuencia en el hemisferio.

Acordaron, asimismo, continuar con una estrecha cooperación en prioridades comunes, que incluyen la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la estabilidad regional, dijo Pigott.