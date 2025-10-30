José Jerí conversa con el secretario de Estado, Mrco Rubio quien destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas. Foto: Presidencia
José Jerí conversa con el secretario de Estado, Mrco Rubio quien destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas. Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para reafirmar el compromiso del país del norte con una asociación colaborativa, informó el portavoz principal Tommy Pigott.

De acuerdo a lo informado por Pigott, el secretario de Estado destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas.

Además, Rubio subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y de apoyar las iniciativas de Perú para luchar contra la delincuencia en el hemisferio.

LEA TAMBIÉN: EE.UU.: Israel tomó “medidas unilaterales contra Irán”, dice secretario de Estado Rubio
El secretario de Estado destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas.Foto:EFE/ David Azagury/Embajada de EE. UU. En Jerusalén
El secretario de Estado destacó los lazos perdurables entre Estados Unidos y Perú, establecidos a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas.Foto:EFE/ David Azagury/Embajada de EE. UU. En Jerusalén

Acordaron, asimismo, continuar con una estrecha cooperación en prioridades comunes, que incluyen la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la estabilidad regional, dijo Pigott.

TE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos lanzó ataque sobre una lancha que navegaba en el Océano Pacífico
Estados Unidos anuncia acuerdo de USD 80.000 millones para impulsar energía nuclear destinada a la IA
OpenAI alerta que Estados Unidos necesita más energía para estar delante de China en IA
Récord de precios de los automóviles nuevos en Estados Unidos: conoce los motivos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.