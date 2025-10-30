El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico y la cual navegaba en el Océano Pacífico en su zona oriental.

Según la entidad, durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que los servicios de inteligencia identificaron a la nave y precisaron que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, añadió el funcionario.

Tras este nuevo ataque, las fuerzas estadounidenses destruyeron quince embarcaciones en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, a las que el país norteamericano vincula con actividades de narcotráfico.

Cabe destacar que este número de naves atacadas se registra desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Por su parte, el presidente Donald Trump, aseguró que no descarta ataques en objetivos en tierra en Venezuela y Colombia relacionados al narcotráfico y agregó que, de realizar estas acciones, notificará al Congreso.

Elaborado con información de EFE.