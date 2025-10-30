Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico. EFE/ @secwar
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico. EFE/ @secwar
El Departamento de Guerra de y la cual navegaba en el Océano Pacífico en su zona oriental.

Según la entidad, durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que los servicios de inteligencia identificaron a la nave y precisaron que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, añadió el funcionario.

Tras este nuevo ataque, las fuerzas estadounidenses destruyeron quince embarcaciones en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, a las que el país norteamericano vincula con actividades de narcotráfico.

Cabe destacar que este número de naves atacadas se registra desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Por su parte, y agregó que, de realizar estas acciones, notificará al Congreso.

Elaborado con información de EFE.

El presidente Donald Trump, por su parte, aseguró que no descarta ataques en objetivos en tierra en Venezuela y Colombia relacionados al narcotráfico.Foto: EFE/ Vincent Thian

