El conteo rápido de Datum y América Multimedia revela que Roberto Sánchez tiene 50.14% y Keiko Fujimori 49.86%.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, recordó que se trata de un empate técnico entre ambos candidatos presidenciales, por lo que habrá que aguardar a los resultados oficiales de la ONPE.

A diferencia del flash electoral a boca de urna, el conteo rápido tiene un margen de error de ±1%; mientras que la primera figura tiene uno de ±3%.

Vale acotar que el resultado oficial de la segunda vuelta 2026 —es decir, cuando se terminen de resolver todas las actas, incluso las observadas— recién estará a mediados de julio, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Falta conocer el resultado oficial de la ONPE tras conocerse el conteo rápido de Datum. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

La analista política Jennifer Infantas reconoció para Gestión que “es poco probable” que se llegue al 28 de julio sin saber quién asumirá la presidencia.

A su criterio, es necesario que el conteo de la ONPE sea eficiente y no tarde más de lo previsto porque estamos “contra el tiempo” debido a que se deben organizar las comisiones de transferencia y definir los equipos de gobierno.

En el flash electoral de Datum Internacional, hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con 50.53% y 49.47%, respectivamente.