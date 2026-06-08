El conteo rápido de Datum y América Multimedia revela que Roberto Sánchez tiene 50.14% y Keiko Fujimori 49.86%.
Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, recordó que se trata de un empate técnico entre ambos candidatos presidenciales, por lo que habrá que aguardar a los resultados oficiales de la ONPE.
A diferencia del flash electoral a boca de urna, el conteo rápido tiene un margen de error de ±1%; mientras que la primera figura tiene uno de ±3%.
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Vale acotar que el resultado oficial de la segunda vuelta 2026 —es decir, cuando se terminen de resolver todas las actas, incluso las observadas— recién estará a mediados de julio, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La analista política Jennifer Infantas reconoció para Gestión que “es poco probable” que se llegue al 28 de julio sin saber quién asumirá la presidencia.
A su criterio, es necesario que el conteo de la ONPE sea eficiente y no tarde más de lo previsto porque estamos “contra el tiempo” debido a que se deben organizar las comisiones de transferencia y definir los equipos de gobierno.
En el flash electoral de Datum Internacional, hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con 50.53% y 49.47%, respectivamente.