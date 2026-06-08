Keiko Fujimori obtuvo 50.53%, mientras que Roberto Sánchez alcanza 49.47%, según boca de urna de Datum. La diferencia es de 1.06%. Composición: Gestión
Keiko Fujimori obtuvo 50.53%, mientras que Roberto Sánchez alcanza 49.47%, según boca de urna de Datum. La diferencia es de 1.06%. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El conteo rápido de Datum y América Multimedia revela que Roberto Sánchez tiene 50.14% y Keiko Fujimori 49.86%.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, , por lo que habrá que aguardar a los resultados oficiales de la ONPE.

A diferencia del flash electoral a boca de urna, el conteo rápido tiene un margen de error de ±1%; mientras que la primera figura tiene uno de ±3%.

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Vale acotar que el resultado oficial de la segunda vuelta 2026 —es decir, cuando se terminen de resolver todas las actas, incluso las observadas—

Falta conocer el resultado oficial de la ONPE tras conocerse el conteo rápido de Datum. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Falta conocer el resultado oficial de la ONPE tras conocerse el conteo rápido de Datum. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

que se llegue al 28 de julio sin saber quién asumirá la presidencia.

A su criterio, es necesario que el conteo de la ONPE sea eficiente y no tarde más de lo previsto porque estamos “contra el tiempo” debido a que se deben organizar las comisiones de transferencia y definir los equipos de gobierno.

En el flash electoral de Datum Internacional,

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