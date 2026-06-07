Keiko Fujimori lidera en Lima y norte, mientras Roberto Sánchez concentra mayor respaldo en centro, sur y oriente, de acuerdo con Datum Internacional. Foto: Composición Gestión/ Chat GPT.
Keiko Fujimori lidera en Lima y norte, mientras Roberto Sánchez concentra mayor respaldo en centro, sur y oriente, de acuerdo con Datum Internacional. Foto: Composición Gestión/ Chat GPT.
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Ani Lu Torres
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La encuestadora informó, según sus datos a boca de urna, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron “un empate técnico” en la segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú.

La candidata de Fuerza Popular habría logrado 50.53%, mientras que el candidato por Juntos por el Perú logró 49.47%, según las cifras divulgadas a las 5:00 pm, hora que cerró el sufragio. Cabe indicar que el margen de error es de +-2% e incluye el voto extranjero.

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Boca de urna en regiones del Perú

En Amazonas, el candidato de Juntos por el Perú logró 68.96% de los votos emitidos, frente al 31.04% de Fuerza Popular.

En Áncash, Juntos por el Perú logró 56.22%, mientras que el partido de Keiko Fujimori, 43.78%. En tanto, en Apurímac, JPP logró 78.92% versus los 21.08% de su contrincante electoral.

En Arequipa, una de las principales plazas electorales, Juntos por el Perú se impuso con 59,81%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular obtuvo 40.19%.

Además, el 78.06% del electorado de Ayacucho le dio su voto a Roberto Sánchez, y el 21.94% a Fuerza Popular.

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Cajamarca: Juntos por el Perú logró 73.41%; y Fuerza Popular 26.59%.

Callao: Juntos por el Perú obtuvo 38.20%; y Fuerza Popular 61.80%.

Cusco: Juntos por el Perú sumó 77.27%; y Fuerza Popular 22.73%.

Huancavelica: Juntos por el Perú sumó 78.8%; y Fuerza Popular 21.13%.

Huánuco: Juntos por el Perú (61.61%); y Fuerza Popular (38.39%).

Ica: Juntos por el Perú (45.44%); y Fuerza Popular (54.56%).

Junín: Juntos por el Perú (52.16%); y Fuerza Popular (47.84%).

La Libertad: Juntos por el Perú (37.73%); y Fuerza Popular (62.27%).

Lambayeque: Juntos por el Perú (44.54%); y Fuerza Popular (55.46%).

Lima Metropolitana: Juntos por el Perú (37.81%); y Fuerza Popular (62.19%).

Loreto: Juntos por el Perú (40.40%); y Fuerza Popular (59.6%).

Madre de Dios: Juntos por el Perú (58.70%); y Fuerza Popular (41.30%).

Moquegua: Juntos por el Perú (61.42%); y Fuerza Popular (38.58%).

Pasco: Juntos por el Perú (49.68%); y Fuerza Popular (50.32%).

Piura: Juntos por el Perú (44.44%); y Fuerza Popular (55.56%).

Puno: Juntos por el Perú (82.22%); y Fuerza Popular (17.79%).

San Martín: Juntos por el Perú (52.33%); y Fuerza Popular (47.67%).

Tacna: Juntos por el Perú (69.48%); y Fuerza Popular (30.52%).

Tumbes: Juntos por el Perú (35.63%); y Fuerza Popular (64.37%).

Ucayali: Juntos por el Perú (46.79%); y Fuerza Popular (53.21%).

Lima provincias: Juntos por el Perú (43.83%); y Fuerza Popular (56.17%).

Respecto al boca de urna en el extranjero, Datum Internacional informó que los resultados arrojaron que 33.14% de los votos fueron para Roberto Sánchez, mientras que el 66.86% para Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

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