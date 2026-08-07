Un caso notorio es el de las compañías mineras, por los altos precios de los commodities. El año pasado el cobre y el oro escalaron 41% y 64%, respectivamente, lo que se tradujo en abultados beneficios para esas firmas extractivas. Y las cotizaciones de los metales siguen al alza.

El sector financiero es otro de los que destaca en la generación de ganancias al estar muy vinculado al ciclo económico.

Así, parte de esos extraordinarios beneficios del 2025 se distribuyó a los empleados de esas empresas hasta mayo del año en curso.

Sector minero y financiero destacan en la repartición de utilidades. (Foto: Diana Chávez/Gestión)

Consumo

Esa mayor liquidez recibida por los trabajadores, a la que se suma la libre disposición de la CTS y el dinero retirado de los fondos de las AFP, se ha convertido en un catalizador del consumo interno.

“Vemos que hay liquidez en el mercado, que el empleo formal ha crecido, y eso se refleja en mayor consumo y mayor gasto en activos fijos, en bienes duraderos, lo cual reactiva todo”, afirmó Juan Carlos García, gerente general del BanBif.

Aunque la liquidez privada incluye la de personas y empresa, refleja lo que instituciones como BBVA o BanBif observan sobre los recursos disponibles de las familias. Esa liquidez conjunta en moneda nacional creció a ritmo anual cercano al 17% desde marzo, muy por encima de la tasa registrada en el 2025 (11.4%) y 2024 (11.1%), según datos del BCR.

Alto valor

García resaltó que cuando las personas observan que crece el empleo, que las perspectivas del país son optimistas y esperan estabilidad en sus propios ingresos, toman decisiones de inversión: compran un auto, un departamento u otro activo de relativamente alto valor.

Entre enero y mayo el empleo formal privado creció 5.4% interanual, de acuerdo con el instituto emisor.

“Hemos visto flujos importantes de repartición de utilidades entre marzo y mayo en empresas formales”, añadió.

El ejecutivo precisó, que con la liquidez descrita, las ventas que más aumentan son las de bienes inmuebles, autos y motos, aunque también las de electrodomésticos como televisores y refrigeradoras.

“Si bien se puede tener un bache puntual por El Niño, en la medida que lo otro (el consumo) sigue empujando (la economía), te saca del hoyo”, sostuvo.

Entre enero y mayo el empleo formal privado creció 5.4% interanual, según el BCRP. (Foto: Andina)

Vehículos

En junio último se vendieron 25,565 vehículos livianos y pesados, siendo el nivel mensual más alto reportado desde febrero de este mismo año, cuando se entregaron 23,512 unidades, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

“El sector ha mantenido dinamismo, a pesar de que se dio una segunda vuelta que pudo generar incertidumbre”, señaló Alberto Morisaki, gerente de operaciones y analítica de la AAP. Entre marzo y mayo el nivel de ventas fue más de 22,000 unidades mensuales.

Parte de la liquidez extraordinaria proveniente del reparto de utilidades por el buen dinamismo de sectores económicos, como la minería, banca y electricidad, fue destinada a la compra de vehículos, a la que se añade un empleo formal “mejorando”, un tipo de cambio relativamente estable (los autos que se venden en el país son importados) y la mayor oferta de vehículos nuevos con más marcas y modelos, dijo el economista.

“Parte de la liquidez extraordinaria también se destina a la compra de viviendas que son de tickets más altos (que los automóviles)”, manifestó.

Riesgo a la vista

Para Alberto Morisaki, de la AAP, existe un riesgo para el sector automotriz: un fenómeno de El Niño fuerte o extraordinario, que impactaría “directamente” al segmento de vehículos pesados como camiones y buses, pues muchos de estos no podrían transitar por las carreteras interprovinciales potencialmente afectadas a consecuencia de las lluvias.

Sin embargo, si El Niño es fuerte también podría desacelerar la venta de vehículos livianos, por el solo hecho de que se generaría un entorno de mayor incertidumbre en el país, refirió. Pese a ello, consideró que el efecto del fenómeno climático podría ser en parte compensado por el mayor consumo interno.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.