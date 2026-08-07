Trabajadores. Utilidades e ingresos que reciben apuntala su gasto. (Foto: César Campos/GEC)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Algunos sectores de la economía están generando un importante nivel de ganancias en los últimos años. Ello decanta no solo en altas rentas para los dueños de las empresas, sino en una mayor repartición de utilidades a sus trabajadores y en la continuidad de sus ingresos, ¿qué observan los bancos?

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