Solo una quinta parte de la adquisición de vehículos en el país se financia con un crédito vehicular. (Foto: Manuel Melgar/Diario Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La adquisición de un vehículo nuevo mediante un crédito vehicular puede ofrecer varias ventajas. Una de ellas es que, al tener el automóvil como garantía, la tasa de interés debería tender a ser menor, ¿por qué?

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