La lógica detrás de ese menor costo de endeudamiento es que, al poder embargar el automóvil, la entidad financiera incurre en un menor riesgo al otorgar el préstamo.

Pero, aparte de ello, las tasas de interés han venido bajando en los últimos tiempos, en un contexto donde los bancos centrales (incluyendo el BCRP) han recortado sus tasas de referencia.

La adquisición de un vehículo nuevo mediante un crédito vehicular puede ofrecer varias ventajas. | Foto: Andina

En un reciente informe, Scotiabank destacó que la venta de vehículos nuevos registró un récord mensual de 23,512 unidades en febrero del 2026 (y en los meses posteriores, por lo menos hasta mayo, no se ha superado ese tope, según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú).

“Las ventas vienen elevando su nivel mes a mes desde octubre del 2025 y superando el nivel de 20 mil unidades vendidas mensuales desde diciembre del 2025”, resaltó el banco.

Venta de vehículos nuevos registró un récord mensual de 23,512 unidades en febrero del 2026. | Foto: Andina

Diversos factores incidieron en este resultado, según Scotiabank: sostenido crecimiento del empleo formal privado, acceso a ingresos extraordinarios con el octavo retiro de fondos de las AFP, bajo nivel del tipo de cambio, mejora de las condiciones financieras con la reducción de tasas del crédito vehicular, mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros, y la sostenida predisposición de las empresas a la renovación de flotas.

Es decir, las menores tasas de interés impulsaron, junto con otros factores, la venta de nuevos vehículos.

Tomando lo anterior en cuenta, ¿qué entidades financieras ofrecen las mejores condiciones crediticias? Si consideramos un préstamo de US$ 14,000 a 3 años, y comparamos la mínima TCEA (tasa de costo efectiva anual), es más baja en: Banco de Crédito (9.48%), Caja Ica (13.6%), Caja Cusco (16.49%) y Empresa de Créditos Santander Consumo Perú (16.92%).

Sin embargo, esas mismas entidades pueden cobrar una TCEA máxima de 29.82%, 32.92%, 99.84% y 59.41 %, respectivamente.

Para un crédito vehicular de S/ 45,000 a 3 años, las empresas con la TCEA mínima más baja son: Banco de Crédito (9.47%), CRAC Prymera (15.5%), BanBif (16.47%) y BBVA (16.75%). Dichas entidades, a su vez, pueden cobrar una TCEA máxima de 28.68%, 113.16 %, 32.59% y 33.49%, en el mismo orden.

La TCEA es la tasa que incluye todos los costos de un crédito, es decir, no solo considera la tasa nominal, sino comisiones y gastos administrativos.

Solo una quinta parte de la adquisición de vehículos en el país se financia con un crédito vehicular. Una de las razones es que solicitar ese tipo de financiamiento suele requerir “mayor papeleo” en comparación con otras alternativas como un préstamo de libre disponibilidad, según mencionó Fernando Muñiz, head de negocio prescriptor de BBVA Perú en alguna oportunidad.