Los depositantes de las cooperativas cuentan con un fondo de seguro de depósitos, así como el que existe para los bancos y las microfinancieras.

Sin embargo, el alcance de ese fondo es mucho menor. Unas 19 cooperativas cubren a sus socios hasta por S/ 10,000. Ello aplica para aquellas cooperativas de nivel 3 y las de nivel 2 con activos totales mayores a 32,200 UIT (equivalente a S/ 177,210,000 considerando el valor hoy de la UIT de S/ 5,500).

En tanto, para otras 159 cooperativas, las de nivel 1 y las de nivel 2 con activos menores o iguales a 32,200 UIT la cobertura máxima por socio es de S/ 5,000.

Además, 5 cooperativas no tienen ninguna cobertura, y otras 42 no registran depósitos.

Las cooperativas tienen mayor alcance en zonas rurales. FOTO: Juan Ponce/ El Comercio

Para tener una idea del contraste, el fondo de seguro de depósitos para los bancos, cajas y financieras es de S/ 122,000 por ahorrista, es decir, 12 veces más.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, explicó que las cooperativas más grandes son las que cubren hasta por S/ 10,000 por individuo.

Si el socio de una cooperativa nivel 3 posee un monto depositado mayor, por ejemplo, S/ 15,000, el excedente (S/ 5,000 en ese caso), no es cubierto por el fondo.

Si la cooperativa quiebra, el ahorrista tendría que esperar la liquidación y la venta de los activos, tras lo cual el primer orden de prioridad es de los trabajadores y luego las deudas con terceros. Solo después de eso, vienen las obligaciones con los socios, comentó el economista.

“Como recién hace dos años las cooperativas comenzaron a dar las primas(aportes), el fondo es pequeño todavía. Entonces, no se puede dar una cobertura mayor. En cambio, en las instituciones financieras tradicionales, el fondo es mayor porque las primas vienen desde hace más de 10 años”, sostuvo.

Para Casana, si un ahorrista posee S/ 30,000 y opta por el sistema cooperativo, lo recomendable es que divida ese capital en diferentes entidades, por ejemplo, S/ 10,000 en tres cooperativas distintas. De ese modo, siempre estará cubierto. También es posible depositar una parte de los ahorros en una cooperativa, y otra parte, en una caja municipal o banco.

Un 60% de la cartera de las cooperativas se destina a agricultura y ganadería. (Foto: Andina)

En el pasado reciente, se ha visto la intervención y posterior liquidación de muchas cooperativas por parte de la SBS, usualmente, por pérdidas en el capital social.