Muchos ahorristas pueden preferir el sistema cooperativo porque lo perciben más cercano que los bancos. (Foto: Diana Chávez / Diario Gestión)
Muchos ahorristas pueden preferir el sistema cooperativo porque lo perciben más cercano que los bancos. (Foto: Diana Chávez / Diario Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las cooperativas captaron más de medio millón de nuevos ahorristas en el 2025, impulsadas por una mayor confianza a esas instituciones, según la SBS, ¿qué tan protegidos están sus socios?

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