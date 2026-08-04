Más de 65,000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios que azotan en los últimos días el noroeste de Estados Unidos (EE.UU.), especialmente el estado de Washington, mientras las autoridades registran este lunes 70 grandes fuegos por todo el país.

La mayoría de ellos arden en los estados de Oregón (20) y Washington (16), este último el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han calcinado más de 600,000 hectáreas.

El comisionado de Tierras Públicas de Washington, Dave Upthegrove, informó de la evacuación de más de 65,000 personas en el condado de Spokane por los fuegos, que han destruido 700 residencias, en declaraciones a CNN.

El territorio se encuentra en emergencia estatal desde que su gobernador, Bob Ferguson, declarara el estado de alerta el pasado sábado.

Prohibición de quemas agrícolas y de residuos

Para frenar el origen más frecuente de los incendios, Ferguson prohibió prácticamente todas las quemas agrícolas y de residuos en el estado hasta el próximo 30 de septiembre.

Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

La jornada de este lunes es idónea para avanzar hacia su extinción, puesto que se espera que el fuerte viento amaine y las temperaturas desciendan de los 30 grados centígrados, antes de volver a repuntar a partir del miércoles.

En el vecino Oregón, las autoridades forestales registraron este lunes 48 focos activos, incluidos 20 incendios de grandes dimensiones.

Incendio de Fairview. (Foto: AFP)

Como resultado de las llamas, unas 25,000 personas están en riesgo de evacuación y más de veinte viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

Mientras que en Montana, también en el noroeste, son seis los grandes incendios que arden, todos ellos lejos de estar controlados.

Se intensifican los incendios

Los fuegos que afectan el noroeste de Estados Unidos se han intensificado este lunes, dejando un récord en el estado de Oregón, que registró la peor temporada de incendios forestales de su historia, con cerca de 809,000 hectáreas quemadas en su territorio.

El Departamento Forestal de Oregón anunció este lunes que se superó el récord de terreno quemado establecido en 2024 con alrededor de 769,000 hectáreas quemadas.

Oregón ha contabilizado más de 1,300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y este lunes es el estado con más fuegos activos en el país (20).

El estado ha enfrentado condiciones de incendio extremadamente peligrosas, pues este fin de semana se registraron en gran parte del estado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con altas temperaturas y una baja humedad que avivaron la actividad de las llamas.

Más de veinte viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

A pesar del récord, los ojos del país están puestos en el estado de Washington, el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han obligado a la evacuación de más de 65,000 personas, en tanto que 700 viviendas han resultado arrasadas en la ciudad de Spokane, la segunda más grande del estado.

Con información de EFE