Estados Unidos conmemora este sábado el 250º aniversario de su independencia en medio de una profunda polarización política y con el presidente Donald Trump advirtiendo sobre un supuesto ataque a la identidad del país por parte de “radicales y extremistas”.

La jornada también está marcada por una intensa ola de calor que ha puesto a unos 160 millones de personas bajo alertas por temperaturas extremas y ha alterado parte de las celebraciones.

Las altas temperaturas obligaron a cancelar o modificar decenas de desfiles y actividades en distintas ciudades. Entre ellas figura el tradicional desfile por el Día de la Independencia en Washington, suspendido por el calor extremo, según informaron sus organizadores.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE.

Pese a ello, Trump ha buscado convertirse en el principal protagonista de la conmemoración. El mandatario encabezará este sábado por la noche un mitin en el National Mall de Washington, acompañado de exhibiciones militares y un espectáculo de fuegos artificiales que ha promocionado como el más grande del mundo. Incluso aseguró que pronunciaría “un discurso muy largo” pese a que la temperatura alcanzaría los 41 °C.

La víspera, el presidente visitó el monumento nacional del Monte Rushmore, donde afirmó que la identidad estadounidense enfrenta “un ataque renovado”.

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En ese escenario acusó a “radicales y extremistas” de impulsar un resurgimiento de “la amenaza del comunismo”, un mensaje que ha repetido en las últimas semanas tras los avances del ala más izquierdista del Partido Demócrata en elecciones primarias.

Amenaza del comunismo

Trump sostuvo que en los últimos años ha existido un intento de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos y llamó a defender los valores del país. Aunque moderó el tono respecto de anteriores discursos sobre inmigración, insistió en que quienes viven en territorio estadounidense deben “amar lo que hemos construido”.

Durante su discurso en el Monte Rushmore, aseguró que la identidad estadounidense se encuentra “bajo un ataque renovado” y acusó a “radicales y extremistas” de impulsar un resurgimiento de “la amenaza del comunismo”.

El mandatario ha reiterado ese mensaje en las últimas semanas, tras los avances del ala más izquierdista del Partido Demócrata en las elecciones primarias, y sostiene que el auge de la izquierda representa una amenaza para el país de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Celebración y reflexión

Mientras tanto, la fecha también invita a la reflexión sobre el rumbo del país. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac, difundida el jueves, reveló que el 61 % de los estadounidenses considera que el país no está a la altura de los ideales de la Declaración de Independencia.

El aniversario llega además en un momento complejo para Trump, quien enfrenta cuestionamientos por sus políticas migratorias, el aumento del costo de vida y la guerra en Irán, factores que han impactado en sus niveles de aprobación.

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Las opiniones entre la población reflejan esa división. Algunos ciudadanos expresan frustración por el clima político y social, mientras otros consideran que Estados Unidos sigue ofreciendo libertades y oportunidades que vale la pena preservar.

“Tengo seguridad, tengo libertad de expresión y de religión. Hay muchos defectos aquí, pero tenemos algo muy especial que vale la pena proteger”, afirmó la educadora estadounidense-iraní Karisa Tavassoli, residente en Atlanta.

Elaborado con información de la agencia AFP.