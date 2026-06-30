El Mundial es un carnaval de naciones. El hincha colombiano El Cole posa para una foto antes del partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium de Miami Gardens el 27 de junio de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP)
El Mundial es un carnaval de naciones. El hincha colombiano El Cole posa para una foto antes del partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Miami Stadium de Miami Gardens el 27 de junio de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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Financial Times
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Escribo esto desde una azotea soleada en el centro de Filadelfia, una ciudad mucho más encantadora de lo que nadie me había dicho. Así que tal vez sea parcial, pero hasta ahora éste ha sido un Mundial inesperadamente bueno. En parte se debe a la profusión de goles, sin igual desde la década de 1950, y en parte a la profusión de países menos conocidos y considerados no favoritos, cada uno con su propia historia de Cenicienta, algunos de los cuales están teniendo actuaciones sorprendentemente buenas.

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