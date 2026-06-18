Lionel Messi debutó en el Mundial 2026 con un hat-trick ante Argelia (AFP).
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Agencia Bloomberg
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Mientras Lionel Messi se preparaba para saltar a la cancha el pasado martes en el primer partido de su sexta y última Copa del Mundo de la FIFA, los argentinos perseguían un premio diferente: su codiciada figurita dorada.

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