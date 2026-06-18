En los días previos al torneo, miles de niños y adultos se reunieron cada fin de semana en el Parque Rivadavia, un histórico parque del centro de Buenos Aires, donde los coleccionistas intercambian estampillas, monedas y, ahora, figuritas de Panini SpA para completar sus álbumes con las estampas de los jugadores de las 48 selecciones que participan en la Copa del Mundo.

Tras conquistar el último torneo en 2022, Messi es el rey indiscutible.

Una gran pegatina de Panini con la imagen del delantero argentino Lionel Messi aparece en una calle de San Pedro Garza García, cerca de Monterrey, México, el 9 de junio de 2026, antes del Mundial de Fútbol de 2026. (Foto de Julio César Aguilar / AFP)

“Si la consigo, me la guardo para toda la vida. Va a dormir conmigo”, dijo Franco Logiurato, de 14 años.

El álbum de este año tiene espacio para 980 estampas y el fabricante italiano ofrece además 20 coleccionables especiales de los jugadores más populares, cada uno disponible en versiones morada, bronce, plata y oro. Según dijo la empresa a Bloomberg, aparece una pegatina coleccionable adicional, en promedio, cada 100 paquetes.

Logiurato ya completó su álbum —algo que le costó a su padre un sueldo entero— y ahora está decidido a conseguir la figurita dorada de Messi.

“Pensá”, dijo. “Es el último Mundial de Messi. Es de oro. O sea, es lo más valioso que existe”.

La fiebre ha contribuido a la escasez y ha disparado los precios. Panini recomienda vender los sobres que contienen siete estampas por alrededor de US$ 1.40, pero los kioscos que logran conseguir existencias cobran hasta US$ 2.10, según Ernesto Acuña , presidente del sindicato de quiosqueros.

Durante el último Mundial, el gobierno argentino de izquierda intervino ante la escasez. Bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei, Acuña afirmó que el sindicato no ha vuelto a impulsar el tema.

Esta fotografía, tomada en Namur el 6 de mayo de 2026, muestra un álbum coleccionable de Panini con imágenes de jugadores de fútbol para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. El Grupo Panini posee los derechos exclusivos de las tarjetas y pegatinas coleccionables oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto de BRUNO FAHY / BELGA / AFP) / Bélgica.

“Es una minieconomía”, dijo Tomás Mingrone, de 25 años, quien pasa los fines de semana comprando, vendiendo e intercambiando figuritas repetidas. Un adolescente acababa de acercarse para ofrecerle una estampa regular de Messi. Mingrone ofreció US$ 10.50. El vendedor se marchó.

“Acá hay chicos de 12 o 13 años que ganan 100,000 pesos al día. Es increíble”, afirmó.

Los hijos de la superestrella argentina también se han sumado a la fiebre, según contó Messi en una entrevista reciente, y están intentando completar sus propios álbumes.

“Una batalla ganada”

Mingrone asegura que sabe identificar los sobres que contienen figuritas coleccionables “extras” y los vende cerrados, sin abrir, por US$ 17.49 cada uno. Logiurato compró dos, pero no encontró su Messi dorado. Mingrone calcula que ha abierto unos 20,000 sobres y solo ha encontrado dos versiones doradas de la codiciada estrella argentina.

Santiago Arce, de 22 años, fue uno de los pocos afortunados que encontró el Messi dorado y lo ofrece por US$ 140. Para conseguirlo, intercambió cuatro estampas muy cotizadas —la del portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el inglés Jude Bellingham— junto con 10 tarjetas brillantes y 25 regulares.

“Cada extra tiene su propia historia. Cada una es una batalla ganada”, dijo Arce.

No todos los presentes en el parque estaban buscando la versión dorada.

Tahiel Cortez, de 11 años, acababa de sacar una pegatina común de Messi de un paquete y sonreía de oreja a oreja.

“No lo puedo creer”, dijo. “¡Me salió Messi!”.

Todavía le faltan 120 figuritas para completar su álbum. Pero, por un momento, eso parecía importar muy poco.

A partir del 15 de julio, Panini pondrá a la venta figuritas sueltas para ayudar a completar los álbumes. Las coleccionables adicionales no estarán disponibles, informó la empresa.