El Gobierno de Argentina ha gastado más de un millón de dólares en viajes al exterior del presidente Javier Milei en lo que va de 2026, según información obtenida por el diario Página/12.

Los datos obtenidos por el mencionado medio, a través de un pedido de acceso a la información pública, revelaron que los ocho viajes que realizó el mandatario en los primeros cuatro meses de 2026 implicaron gastos por casi 970 mil dólares sólo en el combustible del avión presidencial.

A esto se suman, entre otros, los gastos en hoteles de Milei y su equipo, que, según un informe oficial de finales de abril, llegan a unos 130 mil dólares.

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El informe fue presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detalló que los gastos en hospedaje del mandatario, sumados a los de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los del canciller, Pablo Quirno; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se elevaban hasta entonces a unos 130 mil dólares.

La información no incluye precisiones sobre otros miembros de las delegaciones que viajaron ni sobre costos de los vuelos u otras cuestiones durante sus viajes.

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A estas cifras se suma además un noveno viaje, realizado por Milei a comienzos de mayo a Los Ángeles y que eleva aún más los gastos en visitas al extranjero durante el año en curso.

El primer viaje del mandatario este año fue en enero a Asunción, Paraguay, para participar en la ceremonia de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Días después partió rumbo a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial.

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En febrero, Milei visitó Washington para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. En marzo, el presidente argentino volvió a Estados Unidos para sumarse a la reunión inaugural de la iniciativa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional Escudo de las Américas, que tuvo lugar en Miami, y luego a una serie de conferencias, premiaciones y jornadas de inversión en Nueva York.

En el camino de vuelta desde Estados Unidos, Milei viajó a Santiago de Chile, para asistir a la investidura presidencial de José Antonio Kast. También en marzo, el mandatario viajó a España para participar del “Madrid Economic Forum 2026” y luego a Hungría, donde mantuvo una reunión bilateral con el entonces primer ministro Viktor Orbán.

En abril, Milei visitó Israel participó de los festejos por el Día de la Independencia, además de recibir la Medalla Presidencial del Honor de Israel y reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Elaborado con información de EFE.