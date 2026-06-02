El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
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Redacción Gestión
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según información obtenida por el diario Página/12.

Los datos obtenidos por el mencionado medio, a través de un pedido de acceso a la información pública,

A esto se suman, entre otros,

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El informe fue presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detalló que los gastos en hospedaje del mandatario, sumados a los de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los del canciller, Pablo Quirno; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se elevaban hasta entonces a unos 130 mil dólares.

ni sobre costos de los vuelos u otras cuestiones durante sus viajes.

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A estas cifras se suma además un noveno viaje, realizado por Milei a comienzos de mayo a Los Ángeles y que eleva aún más los gastos en visitas al extranjero durante el año en curso.

Días después partió rumbo a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial.

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En febrero, Milei visitó Washington para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. En marzo, el presidente argentino volvió a Estados Unidos para sumarse a la reunión inaugural de la iniciativa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional Escudo de las Américas, que tuvo lugar en Miami, y luego a una serie de conferencias, premiaciones y jornadas de inversión en Nueva York.

En el camino de vuelta desde Estados Unidos, Milei viajó a Santiago de Chile, para asistir a la investidura presidencial de José Antonio Kast. También en marzo, el mandatario viajó a España para participar del “Madrid Economic Forum 2026” y luego a Hungría, donde mantuvo una reunión bilateral con el entonces primer ministro Viktor Orbán.

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En abril, Milei visitó Israel participó de los festejos por el Día de la Independencia, además de recibir la Medalla Presidencial del Honor de Israel y reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)

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