An Argentine flag at the Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentina, on Wednesday, May 8, 2024. Javier Milei, Argentinas president, spoke at a Holocaust commemoration ceremony in honor of the victims of Nazism in World War II. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
An Argentine flag at the Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentina, on Wednesday, May 8, 2024. Javier Milei, Argentinas president, spoke at a Holocaust commemoration ceremony in honor of the victims of Nazism in World War II. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
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Agencia EFE
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presentará este miércoles su candidatura para adherirse al , según anunció este martes su canciller, Pablo Quirno.

Mañana vamos a entregar acá en París al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, que es el depositario de este tratado, nuestra adhesión al ”, expresó Quirno durante su intervención virtual desde la capital francesa del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

El canciller se encuentra actualmente en Francia para participar de la Reunión Ministerial de la , donde buscará mostrar “avances consolidados en estabilidad macroeconómica, apertura económica y fortalecimiento de las condiciones para invertir, producir y generar empleo” en Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, asiste a la reunión "El Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional" en Santiago el 28 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo Arangua / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, asiste a la reunión "El Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional" en Santiago el 28 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo Arangua / AFP)

En su anuncio de este martes, Quirno subrayó que el Ejecutivo liderado por el busca “generar las condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar” y agregó: “Acordémonos que empezamos este Gobierno haciendo comercio con el 10% del PBI mundial, lo llevamos al 30% con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y vamos a seguir avanzando rápidamente”.

El CPTPP, sellado en 2018, incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, más recientemente, al Reino Unido. El tratado abarca un mercado de casi 500 millones de personas, cerca de un 15% del PBI mundial, y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.

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