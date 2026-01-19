El presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2025. (Jim WATSON / AFP).
Hasta hace poco, el mundo creía que el desacoplamiento entre Estados Unidos y China era inevitable. Resulta que ahora la mayoría de los países se están apresurando a reducir el riesgo creado por EE.UU. Como pueden atestiguar Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), o Dinamarca, uno de los aliados estadounidenses más leales, apaciguar a Donald Trump sólo tiene un efecto limitado: permite ganar tiempo, pero no sustituye la necesidad de protección frente a una superpotencia canalla. Nos encontramos, por lo tanto, en las primeras etapas de un proceso de reducción del riesgo provocado por EE.UU. que se está acelerando.

