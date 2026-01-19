El distanciamiento social de la potencia hegemónica mundial es un asunto delicado, especialmente si eres un aliado. Sin embargo, los amigos de EE.UU. son los que más urgentemente lo necesitan. Su posición ventajosa dependía del mundo que EE.UU. había creado.

Por lo tanto, la sacudida para los aliados europeos y asiáticos es correspondientemente mayor. Pero el repudio de EE.UU. al “orden internacional liberal” también supone un choque — aunque en muchos sentidos agradable — para China, su principal adversario. China ahora está aspirando a convertirse en el principal proveedor de bienes públicos globales, incluyendo la estabilidad.

Mientras los líderes mundiales se reúnen en Davos esta semana, la mayor parte de las conversaciones giran en torno a cómo lidiar con Trump, quien está acudiendo acompañado de la mitad de su gabinete. Una China más discreta estará allí para llenar los vacíos dejados por EE.UU. y recoger los frutos. En ese sentido, hoy el juego es de suma cero. Una pérdida para EE.UU. representa una ganancia para China. Los países del hemisferio americano, incluyendo Canadá, se están acercando a Beijing. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, hará una escala en China antes de dirigirse a Davos. El itinerario de Carney refleja la diplomacia mundial.

Los países están reduciendo riesgos en dos áreas principales. La primera es la económica. Carney está nuevamente al frente. Casi tres cuartas partes de las exportaciones de Canadá se destinan a EE.UU., una cifra que buscan bajar a menos del 50%. Gran parte de las exportaciones se desviarán hacia China e India.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente chino Xi Jinping antes de una reunión bilateral en la Base Aérea de Gimhae el 30 de octubre de 2025 en Busan, Corea del Sur. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

La aprobación la semana pasada por parte de Europa de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), y el acuerdo del Reino Unido el año pasado con India, son cocreaciones de Trump. El actual debate británico sobre dejar atrás el Brexit y acercarse a la Unión Europea (UE) también se debe, en parte, a Trump. Él está impulsando todo tipo de conversaciones entre terceros que no se estaban produciendo hace un año. Europa quiere asociarse con el grupo Transpacífico. El hecho de que China no sea miembro, pero quiera unirse, mientras que EE.UU. se retiró durante el primer mandato de Trump, lo dice todo.

Es mucho más difícil diversificarse del dólar estadounidense. Pero el actual ataque abierto de Trump a la independencia de la Reserva Federal — incluyendo la apertura de una investigación penal contra su presidente — también está impulsando ese argumento. Independientemente de si Powell es juzgado (y, lo que es aún menos probable, condenado), los inversionistas pueden anticipar una era de creciente inflación estadounidense y de un dólar en declive. Cualquiera que sea el “Kevin” — Hassett o Warsh — que sustituya a Powell, será el títere de Trump. La era del dinero fácil en el país probablemente sobrevivirá al auge de la inteligencia artificial (IA).

El precio del oro — la mejor protección de la historia contra la guerra y las pestes — ha subido más de un 70% desde que Trump asumió el cargo el año pasado. El oro también está ocupando una parte cada vez mayor de las reservas de los bancos centrales mundiales a expensas del dólar. Hasta ahora, nadie que invierte en EE.UU. ha amenazado con una huelga de compra de bonos del Tesoro estadounidense. Trump parece ignorar que los mercados son al menos tan importantes como la Fed a la hora de fijar los costos de endeudamiento. Las grandes retiradas de capital extranjero podrían acabar rápidamente con las ganancias fáciles obtenidas gracias a los recortes de las tasas de interés a corto plazo.

Deshacerse de los bonos del Tesoro es la versión financiera de la opción nuclear. La opción nuclear real también se cierne sobre la protección geoestratégica. Los adversarios de EE.UU. toman nota que Trump habla bien de la Corea del Norte nuclear. Si Venezuela fuera un Estado nuclear, Nicolás Maduro no estaría ahora en una cárcel de Brooklyn, Nueva York.

Corea del Sur, Alemania, Australia, Polonia e incluso Canadá están debatiendo, en mayor o menor medida, si deben optar por las armas nucleares. Si Trump anexionara Groenlandia, Canadá lo consideraría seriamente. La desactivación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) provocaría una búsqueda más amplia de nuevas formas de seguridad por parte del resto del Occidente. Dinamarca ve ahora las ventajas de algún tipo de protección nuclear europea.

No existe precedente histórico de una potencia dominante que voluntariamente haya abandonado su liderazgo, salvo en casos de derrota en la guerra o declive natural. Cumplir con las exigencias cada vez más arbitrarias de un titán revisionista impone un costo de oportunidad en la construcción de sistemas alternativos. Los aliados estadounidenses se encuentran ahora en ese punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Trump les está facilitando la elección.

Aumentar el precio de la protección estadounidense es una cosa, y es razonable. Pero ningún cliente sensato pagaría más por un producto que no cree que va a recibir. Contrariamente a las analogías con la mafia, Trump está ofreciéndoles a los socios de EE.UU. un trato que no pueden aceptar.

Escrito por Edward Luce