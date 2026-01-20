A finales de la década de 1970, mientras Estados Unidos lidiaba con una crisis energética y estanflación, el presidente Jimmy Carter advirtió que el mayor peligro era una “crisis de confianza” que corroía las instituciones públicas y la empresa privada. Décadas más tarde, Abe Shinzo, el líder japonés con más años en el cargo, argumentó que el estancamiento se sustentaba en una “mentalidad deflacionaria” e intentó sacar de ella a hogares y empresas. Xi Jinping, el máximo gobernante de China, ha hecho de la promoción de la “energía positiva” una prioridad nacional.

Hoy en día, la energía positiva escasea. El pesimismo se ha generalizado y persistido. En EE.UU., la confianza del consumidor está cerca de un mínimo histórico. En toda Europa, la confianza económica ha estado por debajo de su promedio a largo plazo durante más de tres años.

Una encuesta de la consultora FGS Global a 20,000 votantes y líderes empresariales de EE.UU., Reino Unido, Canadá, la UE y Japón revela un consenso desolador: en 27 países, la mayoría cree que la vida será más difícil para la próxima generación y que el sistema está amañado a favor de los ricos. En todos los países, excepto Dinamarca, la mayoría considera que las instituciones públicas son ineficaces y derrochadoras.

Otras encuestas cuentan una historia similar. En una encuesta internacional de Gallup a casi 60,000 adultos, los pesimistas económicos superan a los optimistas en una proporción de dos a uno en Gran Bretaña y Japón. En Alemania, son casi 12 veces más numerosos.

El pesimismo persistente se ha convertido en una de las mayores limitaciones de la economía global. Cuando las expectativas se deterioran, las economías pueden comportarse de maneras que atenúan los efectos de políticas que, por lo demás, serían sensatas y distorsionan la política. John Maynard Keynes plasmó esto con la idea de los “espíritus animales”, que sitúan la confianza y las expectativas en el centro de los resultados económicos.

Robert Shiller , economista ganador del Nobel, ha descrito posteriormente cómo las narrativas pesimistas pueden propagarse, moldeando el comportamiento de maneras no previstas por los modelos económicos. A medida que el pesimismo se arraiga en las economías ricas, corre el riesgo de convertirse en un lastre que se retroalimenta sobre el crecimiento. Las consecuencias son una menor inversión en el futuro, una tendencia hacia la protección de suma cero y una política que dificulta el mantenimiento de la restricción fiscal.

El pesimismo actúa inicialmente como un shock de incertidumbre. Cuando el futuro se presenta más sombrío, hogares y empresas posponen decisiones que son costosas de revertir. Los efectos a corto plazo ya son visibles. En Estados Unidos, la contratación y las renuncias laborales se encuentran aproximadamente un tercio por debajo de sus picos pospandémicos, a pesar del sólido crecimiento del PBI. Esta lenta rotación del mercado laboral lastra la eficiencia. La tasa de ahorro de los hogares de la eurozona, del 15% en 2025, estaba muy por encima de su nivel prepandémico. La baja confianza también puede contribuir a otros cambios sociales, desde las bajas tasas de fertilidad hasta la caída de la matrícula universitaria.

Otra expresión de pesimismo es la creencia de que la economía está manipulada, lo que fomenta el pensamiento de suma cero. Cuando las personas asumen que las ganancias para un grupo solo se obtienen a expensas de otro, apoyan políticas que cambian el enfoque del crecimiento hacia la redistribución y protección. Pepper Culpepper , de la Universidad de Oxford, y coautores concluyen que, en varios países ricos, quienes creen que el sistema favorece a los ricos son más propensos a respaldar explícitamente la redistribución de suma cero.

Instintos similares moldean las opiniones sobre la migración y el comercio. Stefanie Stantcheva , de la Universidad de Harvard, demuestra que quienes piensan con una perspectiva de suma cero favorecen el proteccionismo y el endurecimiento de fronteras, sentimientos ahora comunes en los países desarrollados.

La misma lógica se aplica al cambio tecnológico. En una encuesta de Harvard, los jóvenes estadounidenses eran tres veces más propensos a afirmar que la inteligencia artificial destruirá oportunidades en lugar de crearlas; en una encuesta de FGS Global, siete de cada diez respaldaron una regulación estricta y una fuerte tributación para las empresas de IA. El resultado probable es un giro hacia una economía fortaleza que promete protección pero frena el crecimiento.

Sacrificio sin ganancia

Un último peligro del pesimismo es que socava la disciplina fiscal. Cuando los votantes piensan que el futuro es sombrío, su tolerancia al sacrificio a corto plazo disminuye. El ajuste de cinturón en Suecia a mediados de la década de 1990 funcionó porque los suecos sintieron que el sacrificio sería recompensado. Donde falta tal creencia, los cinturones se desabrochan. En todo el sur de Europa, después de 2010, la consolidación impuesta en medio del estancamiento encontró una feroz resistencia. Cuando los electores se sienten deprimidos, recompensan a los políticos por amortiguar la presión en lugar de moderarla. Esto mantiene los déficits amplios y dificulta el control de la inflación.

Esto ya está sucediendo. El año pasado, el déficit presupuestario promedio en los países ricos superó el 4% del PBI; en EE.UU., se acercó al 6%. Sin embargo, la moderación fiscal sigue siendo difícil de alcanzar.

El presidente Donald Trump ha impulsado nuevas rebajas de impuestos, al tiempo que ha propuesto más concesiones para apaciguar a los votantes descontentos. Los intentos de Francia de recortar el gasto suelen desencadenar crisis políticas. En Japón, el gobierno anunció a finales del año pasado su mayor estímulo desde la pandemia, a pesar de que la deuda pública se encuentra entre las más altas del mundo. Canadá también recurrió a exenciones fiscales temporales para mejorar la confianza, lo que añadió costes y complejidad a las empresas.

El malestar actual es terreno fértil para los populistas que prometen protección y gasto en lugar de reformas. Esto alimenta un círculo vicioso donde el pesimismo alimenta el apoyo a los líderes populistas, cuyo gobierno debilita las instituciones y perjudica el crecimiento.

Las investigaciones demuestran que los países gobernados por populistas sufren daños económicos duraderos, con menores ingresos y mayor inestabilidad mucho después de asumir el poder. La mayor amenaza para la economía mundial es ahora una política marcada por el propio pesimismo.