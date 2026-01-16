“Eso es completamente inaudito”, dijo a la emisora pública NRK Janne Haaland Matlary , profesora de la Universidad de Oslo y expolítica. “Es una falta total de respeto al premio, de su parte”, afirmó, y calificó el acto de “carente de sentido” y “patético”.

Trump, quien sostiene que merece el Premio Nobel de la Paz por haber resuelto numerosas guerras durante su segundo mandato, aceptó la medalla de la líder opositora venezolana en una reunión en la Casa Blanca el jueves. Anteriormente ha expresado su descontento con las decisiones del Comité Nobel Noruego.

El premio no puede compartirse ni transferirse, dijo el Comité Nobel Noruego en un comunicado la semana pasada. El organismo no respondió a llamadas telefónicas ni mensajes de texto solicitando comentarios el viernes.

Machado ha quedado al margen de la transición del liderazgo en Venezuela desde que fuerzas de Estados Unidos expulsaron a Nicolás Maduro el 3 de enero, aunque mantuvieron a su régimen en el poder. Machado entregó la medalla a Trump como “un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, dijo el jueves.

María Corina Machado durante una conferencia de prensa del Premio Nobel de la Paz en Oslo, el 11 de diciembre. Fotógrafo: Lars Martin Hunstad/Bloomberg

El Premio Nobel de la Paz es, sin duda, uno de los galardones más prestigiosos del mundo para los esfuerzos diplomáticos. Es uno de los cinco premios Nobel establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, fallecido en 1896.