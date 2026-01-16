Por si quedaban dudas, Trump y Machado posaron para las cámaras con el Nobel de la Paz en las manos.
Agencia Bloomberg
Noruega reaccionó con incredulidad ante la noticia de que la laureada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado entregó la medalla de su galardón al presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo ambiciona ese premio.

