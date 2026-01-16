La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por las acciones que, según indicó, han contribuido a encaminar “su libertad”.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para presentar la medalla del Nobel al mandatario estadounidense. En la parte superior del marco se leía la frase: “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz” , acompañada de un mensaje del pueblo venezolano por sus acciones en favor de su libertad. Las imágenes de la entrega en la Casa Blanca fueron difundidas por el diario New York Post.

La dirigente opositora relató que durante el encuentro le contó a Trump un episodio histórico que vincula al marqués de Lafayette —militar francés que se unió al Ejército de las trece colonias durante la guerra de independencia de Estados Unidos— con Simón Bolívar, figura central de la independencia venezolana y de otros países de Sudamérica.

Según explicó Machado, “hace 200 años” Lafayette obsequió a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de las fuerzas independentistas estadounidenses y posteriormente primer presidente del país.

“Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla”, señaló la líder opositora.

La activista y política, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó la semana pasada que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”. Sin embargo, el Instituto Nobel noruego aclaró que un Premio Nobel no puede ser transferido a terceros.

Trump afirma que Machado le “obsequió” su Premio Nobel de la Paz

Donald Trump aseguró que María Corina Machado le “obsequió” la medalla que representa su Premio Nobel de la Paz durante la reunión privada que sostuvieron en la Casa Blanca.

En una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario señaló que fue “un gran honor” conocer a Machado y afirmó que ella le “obsequió” la insignia del premio en reconocimiento al “trabajo” realizado durante su gestión.

Trump añadió que Machado es “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo” y calificó la entrega de la medalla como un “gesto maravilloso de respeto mutuo”.

María Corina Machado entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medalla del Nobel enmarcada como gesto simbólico de gratitud del pueblo venezolano. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo.

Machado ratifica compromiso de Trump con presos políticos

La dirigente opositora sostuvo, además, que el presidente republicano está plenamente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”.

Machado indicó que le expresó a Trump que “hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: vivir con libertad, con dignidad y con justicia”.

Dentro del Senado, la política venezolana sostuvo conversaciones con senadores, entre ellos el republicano Rick Scott, quien en anteriores ocasiones había manifestado públicamente su respaldo.

Antes de retirarse, Machado señaló que esa misma mañana también había conversado con Edmundo González, quien reclama la victoria electoral en los comicios de 2024 realizados en Venezuela.

Primer cara a cara

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, luego de que fuerzas estadounidenses depusieran a Nicolás Maduro tras un ataque militar en Venezuela, que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar presuntos cargos por narcotráfico.

Hasta el momento, el presidente estadounidense y su Administración han dejado fuera a Machado y a su movimiento opositor de la primera etapa del proceso de transición en Venezuela, bajo el argumento de que la líder no contaría con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, han respaldado a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Trump, quien sostiene que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

Con información de EFE.