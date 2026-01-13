Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron este martes que el anuncio oficial sobre una “liberación masiva de presos” en Venezuela no se está cumpliendo en los términos informados por el régimen.

Mediante un comunicado, la vocería de ambos dirigentes —actualmente en el exilio— sostuvo que la cifra de 116 excarcelaciones difundida por el Gobierno el lunes 12 de enero “no se corresponde con la realidad”, ya que las organizaciones de derechos humanos solo han logrado verificar la liberación de 56 personas hasta el momento.

El anuncio inicial fue realizado el jueves pasado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos, cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país petrolero. Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró ayer que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información “no se corresponde con la realidad”, según los dirigentes opositores.

“Cada día en prisión cuenta”

Machado y González Urrutia también alertaron sobre el impacto humano de la falta de transparencia en el proceso. Denunciaron que no se han publicado listas de las personas a ser liberadas ni se ha informado a los familiares, lo que ha obligado a cientos de ellos a mantenerse en vigilia frente a los centros de reclusión, “gastando recursos que no tienen y poniendo en riesgo su salud”.

“Cada día en prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas está en juego” , señalaron, en alusión a la reciente muerte bajo custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años, el octavo preso político fallecido desde las elecciones del 28 de julio de 2024, según indicaron.

Los dirigentes opositores reiteraron que “no puede haber transición con presos políticos” y exigieron la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Líderes opositores venezolanos insistieron en que «no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas. Foto: EFE/ Ronald Peña R.

Venezolanos denuncian “simulación” y “engaño”

Desde el exterior, la diáspora venezolana en Estados Unidos también cuestionó el proceso. La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), que agrupa a venezolanos en Florida, denunció lo que calificó como “maniobras de simulación o engaño” por parte del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sostuvo que las liberaciones han sido hasta ahora “simbólicas”.

La organización rechazó cualquier intento de proyectar una imagen de pacificación ante la comunidad internacional y advirtió que no aceptará excarcelaciones selectivas mientras persista la persecución política y el riesgo sobre la integridad de cientos de detenidos.

En Caracas, familiares de presos políticos y activistas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir la liberación plena e incondicional de los detenidos, tras denunciar que el anuncio oficial no se ha materializado en los centros penitenciarios.

Cifras de las ONG

Por su parte, la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) confirmaron este martes entre 56 y 76 excarcelaciones, cinco días después del anuncio de Jorge Rodríguez. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que la organización solo ha podido verificar 56 liberaciones de un registro que superaba los 800 presos políticos hasta el domingo pasado.

Romero cuestionó que el Gobierno no haya publicado una lista oficial de nombres, lo que mantiene a los familiares en un escenario de incertidumbre. En tanto, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas a 76 personas hasta las 11:20 hora local de este martes.

Según Foro Penal y la dirigencia opositora, al menos 13 ciudadanos extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad figuran entre los excarcelados, aunque el proceso continúa sin información oficial detallada.

Con información de EFE.